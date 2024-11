“A Napoli abbiamo fatto felici tutti. Scudetto? La favorita è…”: Gasperini torna sulla vittoria al Maradona

Si continua a parlare dell’incredibile vittoria dell’Atalanta a Napoli. Non a caso, anche Gian Piero Gasperini ha analizzato il successo della sua squadra.

Il giorno dopo fa un po’ più male, ma tale affermazione oggi vale solo per il Napoli. La squadra di Antonio Conte è stata sconfitta a domicilio da un’ottima Atalanta che ha avuto la brillantezza di ottenere un successo molto pesante. Lo 0-3 al Maradona è un qualcosa che va oltre il rettangolo di gioco, in quanto oltre a riaprire il discorso scudetto (che non è mai stato chiuso) ha aggiunto anche una nuova pretendente al tricolore: la Dea.

La squadra capitanata da Gian Piero Gasperini non è di certo una sorpresa. In questa stagione, dopo un ritmo lento, ha aumentato i propri giri finendo a soli tre punti dalla capolista Napoli. Il tecnico è consapevole di aver dato una “lezione” ad Antonio Conte, ma invita il suo gruppo a restare sempre coi piedi per terra. A tal proposito, l’allenatore si è lasciato andare ad un’intervista molto curiosa proprio il giorno dopo aver sconfitto i partenopei.

Gasperini: “A Napoli una delle nostre migliori partite. Siamo felici”

Gian Piero Gasperini è tornato a parlare della vittoria ottenuta contro il Napoli nella giornata di ieri. Il tecnico, consapevole di aver compiuto una vera e propria impresa, ha sottolineato nuovamente gli obiettivi della società e non solo. L’allenatore ha infatti rilasciato un’intervista a “Radio Anch’io Sport” toccando diversi temi importanti. Di seguito le sue parole.

“A Napoli ci siamo espressi molto bene, credo sia stata una delle nostre migliori partite. Direi che abbiamo fatto felici un po’ tutti. Il campionato si è un po’ diviso, motivo per il quale tutti possono sognare visto che siamo molto vicini. Io penso che l’Inter continui ad avere qualche chance in più rispetto alle altre, però è lecito essere particolarmente felici in questo momento. L’Atalanta non si è mai nascosta, vediamo dove arriveremo”. Su Inter-Napoli: “Sarà un partita incredibile, la massima espressione del nostro campionato. Per ora mi sembra un’ottima Serie A anche dal punto di vista qualitativo, tralasciando ovviamente le polemiche arbitrali”.

Le parole del tecnico sono molto importanti ai fini del campionato italiano. Infatti, l’allenatore ha evidenziato che gli obiettivi dell’Atalanta sono molto importanti. Nonostante le cessioni di lusso, la squadra continua ad essere molto competitiva nella massima serie. Non a caso, dopo la vittoria dell’Europa League non è da escludere la possibilità che la Dea possa lottare anche per lo scudetto.