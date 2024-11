Polemica dopo Napoli-Atalanta, il giornalista contro Conte: l’attacco è surreale – FOTO

Attacco perentorio lanciato dal giornalista verso il tecnico del Napoli Antonio Conte: il virgolettato social fa infuriare i tifosi azzurri.

Ore difficili per il Napoli, chiamato a rialzarsi immediatamente in seguito alla pesante sconfitta rimediata quest’oggi per mano dell’Atalanta. La capolista del campionato non è riuscita a trovare le giuste misure contro una Dea perfetta e non sono mancate le polemiche rivolte ad Antonio Conte. Il tecnico leccese, intrappolato da Gian Piero Gasperini, è stato preso di mira da alcuni tifosi azzurri e addetti ai tifosi, che recriminano una diversa gestione delle sostituzioni – oltre a un piano gara del tutto fallito. A lanciare una bordata clamorosa nei confronti dell’ex CT è stato il giornalista Paolo Bargiggia, intervenuto sui propri canali social. Le sue parole scatenano l’ira dei supporters napoletani.

Napoli-Atalanta, Bargiggia si scaglia contro Conte: “Non era lui la soluzione?”

Antonio Conte, in seguito alla seconda sconfitta di stagione rimediata quest’oggi, ha dovuto subire più di qualche critica. Il tecnico leccese, oggetto del desiderio di diverse società durante la sessione di calciomercato, è stato stuzzicato da Paolo Bargiggia. Il giornalista si è reso protagonista di un messaggio social che sta facendo infuriare i tifosi azzurri, che non hanno decisamente apprezzato il perentorio attacco. Di seguito quanto pubblicato dal cronista sul proprio account X:

“Ma Conte non era la soluzione per tutti i mali? L’allenatore che dovevano prendere tutti i club? Fidatevi ogni tanto del vecchio cronista!”

Bargiggia ha approfittato della netta sconfitta incassata dalla formazione napoletana, provando ad aumentare il carico di responsabilità nei confronti del leccese – e al tempo stesso a diminuire i meriti per quanto dimostrato fino a questo momento.

Le aspettative sul rendimento della squadra di Conte sono indubbiamente elevate. Il pugliese è un allenatore famelico, guerriero, che ha sempre dimostrato le proprie doti da top manager durante le esperienze alla guida di big club e da lui ci si aspetta sempre il massimo. Pressione da cui Conte non si è mai nascosto e che sembra aver gestito in maniera corretta, così come dimostrato da questo inizio di stagione che resta comunque più che positivo.

Quella di domenica prossima contro l’Inter, allo stadio San Siro, rappresenterà l’opportunità perfetta per mandare via tutte le critiche ricevute e per ritornare a vincere: Antonio Conte e i suoi ragazzi sono chiamati alla risposta e rialzarsi quanto prima.