“Ha accusato un problema fisico”, forfait inaspettato per Conte: sarà in tribuna!

Tegola per Conte, arriva la notizia improvvisa a pochi minuti dall’inizio del match di campionato contro l’Atalanta.

Il Napoli di Antonio Conte sarà impegnato al Maradona per il match di campionato contro l’Atalanta di Gasperini. Per riuscire a battere la squadra vincitrice dell’ultima Europa League, i partenopei dovranno offrire una prestazione di rilievo per assecondare le mosse, prettamente offensive, dei nerazzurri. Un ultim’ora in casa Napoli, però, ha fatto cambiare scenario all’interno dello spogliatoio azzurro.

Napoli-Atalanta, infortunio per l’azzurro: ecco di chi si tratta

Antonio Conte si prepara ad affrontare il match con ormai i soliti 11: difesa comandata da Buongiorno, centrocampo affidato a McTominay e attacco guidato da Romelu Lukaku. Ad accorciare la panchina, però, è stato l’infortunio di Micheal Folorunsho che ha dovuto alzare bandiera bianca prima dell’inizio della gara e, di conseguenza, non sarà a disposizione del proprio mister.

Un risentimento muscolare non gli permetterà di scendere in campo e Conte dovrà fare a meno di un giocatore che, con la sua fisicità avrebbe potuto, a gara in corso, affrontare la forza e potenza dei giocatori bergamaschi. Forfait improvviso che ha rimescolato le carte in tavola per Antonio Conte.