Atalanta, Gasperini a DAZN: “Il Napoli è una squadra forte, complimenti ad ADL e Manna. Crescerà ancora, su Conte…”

Gian Piero Gasperini si gode la vittoria conquistata al Diego Armando Maradona contro il Napoli. L’allenatore della Dea ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN.

Vittoria importante per l’Atalanta che ha espugnato il Maradona con ben tre gol. La doppietta di Lookman ed il gol di Retegui hanno deciso la partita, con gli azzurri che ora si leccano le ferite dopo ben 6 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia.

Nel post partita ha parlato Gian Piero Gasperini ai microfoni di DAZN: “Queste partite sono una bilancia per noi. Vieni a Napoli con uno stadio strapieno, una squadra forte che ha fatto cose straordinarie, sapevamo di dover fare una prestazione di livello e ci siamo riusciti. Oggi siamo felici, abbiamo sfoderato una partita bellissima per noi, soprattutto per il valore dell’avversario”, ha detto Gasperini.

Atalanta, l’analisi di Gasperini nel post partita

“Lookman? Anche De Ketelaere, Retegui, abbiamo questi tre giocatori ai quali si è aggiunto Zaniolo Cher oggi non ho potuto impiegare, questi tre sono su uno scalino più alto. Non sempre possiamo giocare con tutti e tre, giochiamo tante partite e ravvicinate, si può essere determinanti anche dalla panchina. In questo tipo di partite, quando si gioca cosi frequentemente, la panchina diventa importante”, ha spiegato Gasperini.

Poi un passaggio sul possibile Scudetto per la Dea: “Atalanta da Scudetto? Oggi abbiamo giocato contro la prima in classifica e abbiamo fatto una grande partite, noi abbiamo bisogno di crescere, stiamo avendo buone risposte. Retegui ha dato risposte immediate, oggi è rientrato Brescianini e ci ha dato un mano nel finale, Samardzic e Zanioli, Bellanova, molto dipenderà anche da tutti gli altri che non elenco”.

Atalanta, Gasperini elogia il Napoli

L’allenatore dell’Atalanta si è anche lasciato andare ad un elogio nei confronti del Napoli: “Ho incontrato De Laurentiis? No, non l’ho ancora visto, spero di salutarlo più tardi”, ha detto l’allenatore parlando del patron.

“Il Napoli è una squadra forte, Antonio fa bene a fare un po’ il pompiere, ma il Napoli ha fatto una grande squadra e bisogna dare merito al presidente, a Manna, ha aggiunto giocatori importanti. Antonio ha già fatto cose straordinarie, non è la partita di oggi che mi fa cambiare idea, questa squadra se la giocherà sicuramente e crescerà ancora tanto”, ha detto Gasperini.