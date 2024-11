“Sarà assente contro l’Atalanta”, Conte non potrà contare sull’azzurro: la decisione

Manca sempre meno alla prossima sfida del Napoli. Gli azzurri scenderanno in campo contro l’Atalanta domani alle ore 12.30.

Il campionato italiano sta cambiando, ed anche in modo molto veloce. La classifica vede il Napoli al comando, con gli uomini di Antonio Conte che non intendono assolutamente mollare la presa. A lanciare un chiaro messaggio, è stata la vittoria in trasferta a Milan che ha permesso ai partenopei di allungare sulle inseguitrici. In modo particolare, sulla Juventus che ora è lontana ben sette punti dalla vetta. Tutto ciò è merito del tecnico italiano, il quale sta facendo un lavoro ottimale in Campania.

Domani ad attendere il Napoli ci sarà una super sfida. Infatti, gli azzurri scenderanno in campo contro l’Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona. Il match sarà tutt’altro che scontato, ancor più a causa dell’ottimo momento della Dea. Quest’ultima, vive un periodo molto felice grazie alle ultimissime vittorie. Non a caso, nella partita in programma all’ora di pranzo, servirà una prestazione importante. Intanto, però, Antonio Conte non potrà contare su un uomo molto importante.

Lobotka ancora out: l’azzurro salterà anche l’Atalanta

Antonio Conte non ritrova Stanislav Lobotka. Quest’ultimo, è fermo ai box a causa di un infortunio muscolare rimediato nell’ultima sosta per le Nazionali. Il calciatore ha accusato un problema fisico che l’ha costretto a guardare i compagni nelle ultime settimane. Infatti, il giocatore ha già saltato le sfide contro Empoli, Lecce e Milan. Il periodo di sosta però continuerà anche contro l’Atalanta nel match in programma domani.

Infatti, lo slovacco non scenderà in campo contro la Dea. Il centrocampista azzurro sta proseguendo l’iter riabilitativo dopo l’infortunio muscolare. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” nell’ultima conferenza stampa, Antonio Conte ha anticipato che l’ex Celta Vigo tornerà in campo contro l’Inter. La sfida scudetto è in programma il prossimo 10 novembre e potrebbe già indirizzare la corsa verso il tricolore.

Il Napoli ha dinanzi a sé un vero e proprio tour de force, il quale però si è già aperto contro il Milan. I prossimi match saranno realmente cruciali per capire i veri obiettivi del gruppo capitanato da Antonio Conte. Ad oggi, si respira moltissimo entusiasmo ma il tecnico continua ad avere i piedi ben piantati al suolo. Infatti, è opportuno ricordare che la stagione è ancora molto lunga, motivo per il quale il successo finale resta ancora distanza. Intanto, il lavoro svolto dalla squadra e dall’allenatore è senza alcun dubbio invidiabile.