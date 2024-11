Svelato in diretta il segreto del Napoli: sono rimasti tutti senza parole

Hanno svelato in diretta uno dei tanti segreti del Napoli di Antonio Conte, sembrava scontato ma sono tutti stupiti.

Il Napoli continua il suo cammino in campionato seguendo la filosofia del proprio condottiero, non vogliono arrendersi agli ostacoli. I ragazzi di Conte hanno notevolmente migliorato lo score della scorsa stagione, a questo punto del campionato. Il tecnico leccese ha sempre pensato che la pessima annata della stagione scorsa fosse frutto di sfortuna e brutto lavoro. In vista della gara ostica, al Maradona, contro l’Atalanta arrivano delle buone motivazioni per esultare per i ragazzi di Conte.

Mai ha osato credere che questi calciatori non fossero all’altezza, anzi. Continuano ad arrivare meritati elogi per l’allenatore ex Juventus e Inter tra tutte. Oltre che, ovviamente, per il gruppo azzurro che sta mettendo a tacere tutte le critiche giornata dopo giornata. Anche Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport, ha parlato del Napoli di Conte. Potrebbe sembrare semplice soffermarsi su questa squadra in un momento così positivo, ma non lo è per tutti.

Caressa pazzo del Napoli di Conte: “Accetta la sofferenza e costruisce le sue gare nel gol.”

Fabio Caressa è una delle figure più rilevanti nel mondo del giornalisimo sportivo, e non solo. Le sue telecronache hanno fatto innamorare milioni di tifosi italiani e non solo.. Questa volta ha parlato del Napoli di Antonio Conte. Elogiando il lavoro del coach dei partenopei, come spesso fa.

Queste le parole del giornalista a ‘Sky Sport’: “Il Napoli gioca sulle ripartenze.

Guardando i valori XG non ha numeri da vetta della classifica. Questo vuol dire che questa squadra accetta di soffrire, accetta la sofferenza e costruisce le sue gare nel gol e proprio nella sofferenza”.

Poteva sembrare scontato ma non lo è, la bravura del Napoli è proprio quella di uscire meglio rispetto agli avversari dalle gare. Gli azzurri, nonostante le azioni offensive delle squadre contro cui ha giocato, non soffrono mai. Gli uomini di Conte stanno stupendo tutta Italia, sono la squadra che ha subito meno reti in Europa, segnandone molte e vincendo le gare ostiche. I partenopei, ora, fanno invidia a tutti, anche se hanno di fronte a loro la difficilissima gara di domenica contro l’Atalanta di Gasperini. Lo stesso tecnico pugliese, infatti, ha ribadito in conferenza stampa la forza del team bergamasco: “Sono tra le squadre più forti, sono un esempio”.