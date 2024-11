Napoli-Rashford, ecco chi gli può far spazio: il nome spiazza

Arriva la sentenza, ecco chi potrebbe lasciare spazio a Marcus Rashford nell’attuale Napoli di Antonio Conte.

Gli azzurri stanno seguendo diversi profili per migliorare la rosa, alcuni a gennaio mentre altri nella prossima campagna acquisti estiva. Tra questi nomi ci sono sia dei calciatori a parametro zero che altri che prevedono una spesa grossolana. Giovanni Manna è sempre attento alle occasioni che possono presentarsi durante il calciomercato, Antonio Conte è entusiasta della squadra costruita in estate. Il gruppo Napoli può solo che migliorare, con il possibile approdo di nuovi calciatori.

Uno dei nomi segnati sul taccuino della dirigenza partenopea è quello di Marcus Rashford. Negli ultimi tempi, gli azzurri hanno fatto spesa dai Red Devils e acquistato calciatori che hanno indossato la loro gloriosa maglia. I giocatori che arrivano in Serie A dalla Premier League fanno sempre meno fatica ad approcciare al campionato italiano. L’ipotetica operazione per portare l’inglese alle pendici del Vesuvio non è semplice, Pierpaolo Marino ha un’idea su chi potrebbe fargli spazio.

“Raspadori deve crescere, lo cederei per Rashford”, Pierpaolo Marino sgancia la bomba

Marcus Rashford ha un contratto con il Manchester United fino al 2028, un rinnovo significativo per l’inglese, annunciato nel 2023. La stagione del classe 97′ l’ha visto tornare con un maggior feeling sotto porta, ma ancora distante dal primo Marcus Rashford. Quello di cui i sostenitori del club si sono innamorati e hanno idolatrato. Adesso che i Red Devils hanno cambiato la guida tecnica e, quindi, è il momento ideale per il ragazzo del vivaio di mostrare il suo valore.

Sebbene la trattativa possa risultare difficoltosa per gli azzurri, a livello monetario, c’è chi fa delle proposte per facilitarla. Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli e Atalanta, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Ha esordito parlando della gara di domenica, dove si sfideranno ambe due le sue ex squadre. Ha continuato poi col possibile approdo di Rashford a Napoli, dicendo chi secondo lui avrebbe potuto fargli spazio. Queste le sue parole.

A gennaio via Raspadori per Rashford? La vedrei bene, come operazione. Simeone merita di giocare di più e si ritaglia gli spazi che può, ma Raspadori deve crescere. Poter cedere una punta di valore può dare la possibilità di avviare trattative in ruoli dove la competitività è meno importante. Vedrei bene Rashford ed anche un ulteriore acquisto dietro: può servire un difensore.