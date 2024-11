Donnarumma sicuro: “Scudetto? Napoli favorito! Con Conte può fare bene”

Gigio Donnarumma ha detto la sua sullo Scudetto: le parole del portiere napoletano sulla Serie A e sul Napoli di Antonio Conte.

Il Napoli è davvero la favorita per lo Scudetto? L’avvio di stagione degli azzurri è importante ed anche la vittoria contro il Milan che questa squadra è assolutamente in grado di giocarsela con chiunque. Le prossime partite contro Atalanta, Inter e Roma saranno cruciali per capire concretamente quanto questa squadra sia in grado di portarsi in avanti e mettere in cascina punti importanti per il prosieguo della stagione.

Anche gli addetti ai lavori stanno guardando agli azzurri sempre più come potenziali concorrenti per la vittoria finale. Anche al di fuori dell’Italia c’è chi sta analizzando il campionato di Serie A provando a fare delle previsioni per il futuro. Tra questi anche Gigio Donnarumma, che conosce molto bene il campionato nostrano e che in queste ore è stato interrogato su chi potrà concorrere per il titolo.

Scudetto, le parole di Donnarumma sullo Scudetto

“Il Napoli con Conte penso che possa fare molto bene, possa dar fastidio e senza coppe penso che ha più possibilità di vincere lo scudetto. Però c’è il Milan, c’è l’Inter, c’è la Juve, quindi è tutto da vedere. Sarà un bel campionato fino alla fine”, ha detto Donnarumma ai microfoni di Sportmediaset.

Il portiere italiano ha poi parlato della sua esperienza al PSG: “A Parigi sto bene, ora sto molto bene anche per la nascita di mio figlio. Mi sento uno dei leader della squadra – ha proseguito Donnarumma – e sogno di vincere la Champions, quando sono arrivato al PSG c’era l’ossessione ma non deve pesarci tanto. Guardo spesso le partite, quest’anno vedo un bel campionato”, le parole del portiere nativo di Castellammare di Stabia.