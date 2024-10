Lutto per Quagliarella: “Lascia un vuoto immenso”

Grave lutto per Fabio Quagliarella, con la morte del papà Vittorio: il triste annuncio di una società stabiese.

Ore di lutto in casa Quagliarella per la scomparsa di Vittorio, il papà dell’ex attaccante del Napoli. L’annuncio è stato diffuso attraverso un post pubblicato sui social da parte della società Virtus Junior Stabia, club giovanile di Castellammare di Stabia, dov’è nato e cresciuto Fabio.

“La Virtus Junior Stabia si stringe al dolore della famiglia Quagliarella per la perdita del caro Vittorio. Un uomo dal cuore d’oro, sempre generoso e disponibile, e un grande amico della nostra società – si legge su Facebook – La sua assenza lascia un vuoto immenso, ma il suo ricordo vivrà sempre con noi”.

Vittorio Quagliarella era un gran tifoso del Napoli, ed era felicissimo che suo figlio potesse indossare i colori azzurri quando fu acquistato da De Laurentiis. Purtroppo, a causa di vicissitudini extra-campo, il giocatore fu costretto a lasciare la città, perché minacciato da uno stalker. In un’intervista, Fabio rivelò poi che fu proprio papà Vittorio ad aiutarlo e “salvarlo” dallo stalker. Nel giorno della condanna di Raffaele Piccolo, il padre dell’ex attaccante confessò la liberazione: “Mio figlio non è un camorrista. Contenti della sentenza, ma c’è rammarico per com’è finita la storia con il Napoli”. Il destino poi ha voluto che Quagliarella abbia terminato la sua esperienza in Serie A proprio nel giorno dei festeggiamenti dello Scudetto del Napoli al Maradona, con tanto di applauso e ovazione generale di tutto lo stadio.