Kvara, l’agente non fa sconti: richiesta chiarissima al Napoli per rinnovare

Arrivano ulteriori novità legate alla trattativa per il rinnovo di contratto tra la SSC Napoli e Kvara: vanno avanti i colloqui tra le parti per cercare la fumata bianca.

In casa Napoli regna l’entusiasmo dopo la grande vittoria ottenuta martedì sera, allo stadio San Siro, contro il Milan. Un segnale, ulteriore, che gli azzurri mandano a tutta la concorrenza: gli azzurri hanno intenzione di fare sul serio e vogliono continuare a confermare le ottime impressioni avute in questo inizio di stagione.

Nell’attesa che si avvicini il prossimo match degli azzurro (in programma per domenica, ore 12:30, allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Atalanta), tra gli azzurri tiene banco la vicenda legata al futuro di Khvicha Kvaratskhelia. È ancora tutta in divenire la questione rinnovo, con le parti in causa che continuano a essere in contatto con la speranza di accorciare la distanza tra domanda e offerta. Non è detto che la fumata bianca arrivi, ma la volontà di dirigenza ed entourage è quella, magari, di trovare un giusto compromesso. La forbice è ancora ampia, complice anche la posizione di Mamuka Jugeli (agente dell’ex Dinamo Batumi, ndr), così come riferito dal giornalista Ciro Troise nel corso della trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero.

Notizie Napoli Calcio, rivelazione sul rinnovo di Kvara: l’aggiornamento in diretta

In giornata sono arrivate notizie importanti sulla trattativa per il contratto attualmente in essere tra la SSC Napoli e Khvicha Kvaratskhelia, protagonista della sfida di martedì sera contro il Milan.

A fare il punto della situazione è il giornalista Ciro Troise, che a Terzo Tempo Calcio Napoli ha dichiarato:

“Il Napoli non vorrebbe la clausola, mentre l’entourage la vorrebbe di 80 milioni. Contano i soldi, il Napoli vuole aumentare con l’ingaggio indicizzato. Ho visto rinnovi andare in porto molto più complicato di questo. L’entourage di Kvaratskhelia vuole un bonus di vecchia data per averlo portato per una decina di milioni”.

La posizione dell’agente del numero 77 azzurro, Mamuka Jugeli, dunque è chiara: serve un riconoscimento in termini economici anche nei suoi confronti per avvicinare le parti in causa all’accordo. È lecito aspettarsi che nelle prossima settimane possano arrivare ulteriori aggiornamenti, con la speranza che essi possano essere sempre più tendenti alla fumata bianca. Al momento, però, la partita è ancora aperta e tutta da giocarsi, dal finale tutt’altro che scontato.