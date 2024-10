Rinnovo Meret, non solo Kvara: ecco la proposta del Napoli

Il Napoli lavora su più rinnovi, arriva il turno dell’estremo difensore ex Spal e Udinese: Alex Meret, che proposta.

Gli azzurri provano a suggellare il rapporto con i propri beniamini, dopo questo ottimo avvio di stagione i partenopei vogliono continuare a credere fermamente nei loro punti saldi.

Non solamente Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli guarda anche con occhio attento alla situazione contrattuale di Alex Meret. Il portiere l’anno scorso è stato messo in discussione ma quest’anno, complica la difesa impenetrabile dei partenopei, sta dando prove di carattere meritevoli di rinnovo.

Meret e il Napoli si avvicinano per il rinnovo, queste le opzioni

Il portiere italiano gode da tempo della stima di tutti gli ex portieri che hanno indossato la prestigiosa casacca dell’Italia, anche Antonio Conte ha deciso di puntare su di lui.

I partenopei vorrebbero assicurarsi il rinnovo dell’estremo difensore azzurro. Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di mercato, ha parlato della situazione tra Meret e Napoli per il rinnovo. Queste le sue parole.

“Trattative in corso tra il Napoli e Alex Meret per il rinnovo, il contratto proposto prevede due opzioni. Queste le due opzioni sul piatto per Meret:

offerta valida fino a giugno 2027 più opzione fino al 2028; oppure offerta valida fino a giugno 2028.

“Sette clean sheet per Meret in Serie A in questa stagione e ottimo rapporto con Conte”, scrive Fabrizio Romano su Twitter.