Ribaltone Kvara, manca l’accordo con il Napoli: svelate tutte le cifre

Dopo le notizie arrivate verso l’ora di pranzo, in casa Napoli ci sono degli aggiornamenti sulla trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia.

Il Napoli di Antonio Conte ha risposto presente al big match di ieri sera dello Stadio San Siro contro il Milan. I partenopei, infatti, hanno sconfitto gli uomini di Paulo Fonseca con le reti Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia. Con questa vittoria, in attesa di Empoli-Inter e Juve-Parma, il team partenopeo è riuscito ad aumentare il proprio vantaggio a sette punti dalla squadra guidata da Simone Inzaghi e ad otto punti dalla ‘Vecchia Signora’.

Tuttavia, per il Napoli è già tempo di pensare al prossimo big match. Domenica prossima, infatti, gli azzurri ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ma l’argomento topic della giornata è sicuramente il rinnovo di Kvaratskhelia. Dopo le notzie circolate ad ora di pranzo, di fatto, bisogna segnalare degli aggiornamenti importanti .

Rinnovo Kvara, non c’è intesa sul valore della clausola rescissoria: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli ha offerto al georgiano un ingaggio di 5 milioni di euro a salire, mentre l’agente del calciatore ha chiesto sempre 5 milioni salire ma fino ad 8 o 9 milioni di euro a partire dal terzo o dal quarto anno. Tuttavia, le parti non riescono a trovare l’intesa neanche su un altro aspetto: il valore della clausola rescissoria da inserire nel nuovo contratto dell’attaccante esterno di Conte.

L’agente di Kvaratskhelia, infatti, ha chiesto una clausola da 80 milioni di euro più una commissione per la vendita come riconoscimento per aver portato il calciatore georgiano nel 2022 a ‘soli’ 9 milioni di euro. Il Napoli, invece, non vorrebbe inserire questa clausola, o al massimo spinge per mettere un valore più alto.