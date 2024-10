Gli chiedono di Milan-Napoli, la risposta di Motta spiazza tutti: avete sentito?

L’allenatore della Juventus, Thiago Motta, ha avuto modo di parlare anche del big match della decima giornata tra il Milan e il Napoli nella conferenza stampa di oggi.

L’atmosfera in casa Napoli è a dir poco elettrizzante: la sfida contro il Milan rievoca sempre grandi ricordi e grandi battaglie che hanno fatto la storia del calcio italiano. Guardando la classifica attuale, con gli azzurri che sono al primo posto in classifica in solitaria, il significato del match di questa sera dello stadio San Siro (fischio d’inizio in programma per le 20:45, ndr) assume sempre più i connotati di un vero e proprio test per gli uomini di Antonio Conte. “Non sarà una passeggiata di salute”, ha dichiarato l’ex Commissario Tecnico della Nazionale poco dopo il fischio finale di Napoli – Lecce, anche se appare evidente che i partenopei si trovano davanti un’occasione molto importante per dare un ulteriore segnale a tutto il campionato.

Nonostante le dichiarazioni, tale incrocio sarà tenuto d’occhio anche dalla Juventus. Il tecnico dei bianconeri Thiago Motta, però, ha glissato a proposito della sfida tra i rossoneri e gli azzurri, che comunque può dare indicazioni non banali sul prosieguo della stagione, anche sul fronte dei bianconeri, reduci dallo scoppiettante pareggio contro l’Inter per quattro reti a testa, che ha consegnato ad Antonio Conte l’allungo in classifica.

Juventus, Motta in conferenza stampa: “Milan – Napoli? Non la guarderò”

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha parlato ai microfoni della conferenza stampa di vigilia in vista della sfida contro il Parma. Nella giornata di campionato alle porte, ossia la decima, vedrà come grande appuntamento il big match di questa sera tra il Milan e il Napoli.

Di seguito, quanto dichiarato dall’allenatore ex Bologna a proposito della super sfida dello stadio San Siro:

“Non la guarderò la partita, questa sera cenerò con la mia famiglia. Il Napoli l’abbiamo già affrontato mentre per il Milan ci vuole tempo”.

Motta, inoltre, è tornato anche sull’ultima sfida contro l’Inter, utile al Napoli per l’allungo in classifica con cui ha chiuso la nona giornata del campionato di Serie A. L’allenatore si è detto comunque soddisfatto di quanto mostrato dalla sua squadra nel corso dei novante minuti, pur consapevole che serve rimanere sempre in partita per evitare sorprese spiacevoli.

Ci sono pochi dubbi, però, sul fatto che anche la Juventus guarderà con attenzione la sfida tra il Milan e il Napoli, nonostante Thiago Motta abbia preferito sostanzialmente di non sbilanciarsi poi più di tanto.