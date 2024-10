“Il Napoli ha gioito del pareggio…”: l’annuncio del calciatore indispettisce i tifosi!

Inter-Juventus si è conclusa sul punteggio di 4-4. Il pareggio visto a San Siro ha favorito il Napoli di Antonio Conte, il quale ha blindato la vetta della classifica.

Il match andato in scena a San Siro tra Inter-Juventus è stato uno spot per il calcio italiano. Il punteggio finale (4-4) è incredibile, motivo per il quale la partita continua ad esser discussa anche in queste ore. Da una parte lo spettacolo, dall’altra gli errori difensivi e non solo. Intanto, però, ciò che conta è che le due compagini abbiano guadagnato un solo punto a testa. Tutto ciò ha infatti favorito il Napoli che è riuscito ad allungare in vetta.

Il pareggio nel Derby d’Italia non ha soddisfatto l’Inter o la Juventus, ma bensì il Napoli. Quest’ultimo, ad oggi ha ben quattro punti di vantaggio sui nerazzurri e cinque sui bianconeri. Quindi, tutto ciò sottolinea che gli azzurri hanno in mano il proprio destino. Intanto, Denzel Dumfries ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando proprio la situazione dei partenopei.

Dumfries: “Il Napoli è l’unica squadra felice dopo il pareggio”

Denzel Dumfries, difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “SportMediaset” analizzando nuovamente la sfida contro la Juventus. In modo particolare, però, il calciatore ha parlato della situazione del Napoli in ottica Scudetto. Di seguito le sue parole.