Gli obiettivi di De Laurentiis sono chiarissimi: svelato l’indizio di mercato del Napoli

Svelato un particolare dato su come lavora il Napoli in periodo di calciomercato: ecco chi acquisterà in futuro la squadra di Conte

Negli ultimi giorni è ritornato sui social un tormentone estivo che riguardava una frase dichiarata da De Laurentiis. Per settimane si è parlato di Mario Hermoso accostato al Napoli. Ma durante il ritiro estivo, alle ennesime richieste dei supporter sull’acquisto del difensore, il presidente rispose tra il serio e il faceto: “Vedo che di calcio capisci molto poco”.

In effetti, la carta d’identità del giocatore e il suo stipendio hanno portato la dirigenza a non affondare il colpo sullo spagnolo. E queste ultime performance alla Roma sembrano confermare le scelte del club azzurro. Ma andando ad analizzare gli acquisti fatti dalla società, si può chiaramente osservare come lavorano i dirigenti e Giovanni Manna. C’è un dato particolare che emerge dall’ultimo lavoro del CIES che non lascia dubbi.

Napoli, i nuovi under sono rarissimi: ecco chi comprerà Manna

L’ultima relazione riportata dall’Osservatorio CIES mette in luce le percentuali di nuovi acquisti per fasce d’età dei club europei. Le categorie sono quattro. Gli under 21, i giocatori compresi tra i 22 e i 25 anni, quelli tra i 26 e i 29 e gli over 30. Sono esclusi tutti i giocatori che provengono dalle giovanili. E questo particolare non è banale da sottolineare, poiché ad esempio l’Atalanta fa esordire e cresce tantissimi giovani del proprio vivaio. E in effetti, gli under 21 acquistati da altre squadre sono pochissimi. Ad esempio, della rosa attuale, solo l’8,3% appartiene alla categoria nuovi acquisti under 21.

Per quanto riguarda il Napoli, invece, i calciatori attuali della rosa acquistati quando al momento avevano 22-25 anni rappresenta la maggior percentuale: 43,5%; la categoria 25-29, invece, è rappresentata dal 38,4%. Come facilmente prevedibile, sono pochi i nuovi tesserati over 30 (13%) e under 21 (8,7%, tra cui Kvaratskhelia che nel 2022 aveva appena compiuto 21 anni). Questi dati dimostrano come lavora il club azzurro e su quali profili andrà a puntare a gennaio e per la prossima estate.

Con ogni probabilità, la politica di De Laurentiis non cambierà. L’eccezione è stata fatta con Lukaku, ma la linea sarà sempre quella di puntare su giovani o cmq non quelli di primissimo pelo, acerbi e tutti da strutturare, per avere a disposizione giocatori pronti a fare l’exploit. Vedremo quali saranno le richieste di Antonio Conte per l’imminente futuro, in vista di migliorare una rosa già piena di talenti.