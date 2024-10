Napoli punito, ammenda dal Giudice Sportivo: è ufficiale

Arriva la brutta notizia per il Napoli, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo nei confronti della società.

Arriva una brutta notizia per la società azzurra, scelta ufficiale e incontrovertibile. In dirigenza apprendono la notizia di poco fa del giudice sportivo. Il Napoli non se lo sarebbe mai potuto aspettare ma è successo.

I partenopei hanno ricevuto la beffa con l’ammenda. La gara tra Napoli e Lecce ha visto gli azzurri trionfare sul campo ma perdere qualcosa fuori vista la scelta oramai definitiva presa dal giudice sportivo.

Duemila euro di ammenda per il Napoli, è successo in Napoli-Lecce

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 ottobre 2024, ha assunto svariate decisioni, tra queste c’è n’è anche una per quanto accaduto in Napoli-Lecce. Decisione ufficiale che condanna i partenopei all’ammenda. Ecco la dichiarazione ufficiale.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, al 27° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.

b) CGS.

Sconfitta quindi da questo punto di vista per il Napoli nella gara contro il Lecce.