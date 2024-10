Milan, la mossa di Fonseca non lascia dubbi: che sorpresa contro il Napoli

Arrivano novità importanti da Milanello, dove il Milan sta preparando la sfida contro il Napoli: una mossa di Fonseca “anticipa” la sorpresa contro gli azzurri.

In casa Napoli continua a regnare l’entusiasmo dopo la vittoria contro il Lecce, ottenuta sabato pomeriggio con il risultato di 1-0. Decisiva la rete siglata dal capitano Giovanni Di Lorenzo, che ha regalato altri tre punti importanti alla squadra di Antonio Conte. I pensieri dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale sono già tutti per il big match di martedì sera contro il Milan, big match che potrà dire molto sulle ambizioni dell’una e dell’altra compagine.

Per quanto riguarda il fronte infortuni, gli azzurri attendono di sapere se Stanislav Lobotka sarà o meno a disposizione dei suoi compagni, anche se al momento sembrano esserci più segnali negativi che altro. In caso di nuovo forfait, Billy Gilmour è pronto a scendere nuovamente in campo dopo l’ottima prova fornita contro il Lecce.

Decisamente più complicata la situazione per la squadra capitanata dal tecnico Paulo Fonseca: il portoghese dovrà fare a meno, per squalifica, di Theo Hernandez, Tijjani Reijnders e, invece per problemi fisici, di Matteo Gabbia e Tammy Abraham. In dubbio anche Luka Jovic, motivo per cui Francesco Camarda è rimasto a Milanello per preparare, insieme ai suoi compagni, la prossima sfida di campionato di Serie A contro i partenopei.

Verso Milan Napoli, emergenza in attacco per Fonseca: Camarda verso la convocazione

Niente Milan Futuro per Francesco Camarda, impegnato a Milanello per preparare la prossima sfida del campionato di Serie A contro la SSC Napoli.

Il giovane attaccante rossonero va dunque verso la convocazione, dopo aver sfiorato il gol record nella UEFA Champions League nell’incrocio tra i rossoneri e il Club Bruges. Tale scelta da parte di Paulo Fonseca si rende necessaria per l’emergenza in attacco, vista l’assenza ormai annunciata di Tammy Abraham e i dubbi sulle condizioni di Luka Jovic.

Un Milan in difficoltà, almeno dal punto di vista delle disponibilità, è quello che attende il fischio d’inizio del big match di martedì sera contro la SSC Napoli. Già poco dopo il triplice fischio di Napoli – Lecce, il tecnico pugliese ha già avvertito tutti circa l’importanza della sfida, qualora ce ne fosse bisogno. Grande attesa, dunque, per capire quale delle due compagini avrà la meglio in una sfida che può dare indicazioni importanti sulla lotta per le zone nobili della classifica di Serie A.