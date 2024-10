Lotta scudetto, frecciatine tra Thiago Motta e Ferrara: è successo in diretta

Al termine del big match tra Inter e Juventus, terminato 4-4, Thiago Motta e Ferrara hanno dato spettacolo in diretta.

La partita tra Inter e Juventus è stata un’altalena di emozioni, per i tifosi partenopei è terminato con un esito più che positivo: il pareggio. Risultato che più di tutti soddisfa i ragazzi di Conte che prendono le distanze sia dai nerazzurri che dai bianconeri in vista del tour de force che li attenderà questo mese e il prossimo.

A fine partita Thiago Motta si è diretto verso i microfoni di Dazn per la solita intervista dopo la gara, ha parlato di come i suoi ragazzi siano stati bravi a risollevare il match ed ha poi risposto ad una domanda sullo scudetto. Nelle ultime settimane il tecnico italo brasiliano aveva dichiarato con certezza che solamente Napoli e Inter dovessero lottare per lo scudetto. Si è ricreato il dibattito in studio, con Ciro Ferrara protagonista.

“Napoli e Inter le uniche a lottare per lo scudetto”, Ferrara risponde a Thiago Motta

A fine gara, Thiago Motta ci ha tenuto a complimentarsi con i suoi ragazzi per il modo nel quale fossero riusciti a riprendere la gara. Tuttavia ha anche recriminato qualcosa visto che per l’allenatore ex Bologna e Spezia, la Juventus avrebbe anche potuto vincere la partita. L’ex calciatore italo brasiliano ha espresso il suo umile parere anche sul discorso scudetto, continuando a dire che l’Inter e il Napoli fossero le uniche due candidate.

“L’Inter viene dall’ultima vittoria, il Napoli meno di due anni e hanno una grande base di quella squadra lì. E’ un fatto che stanno in avanti e che possono competere per vincere. Io sono onesto, dico le cose come stanno”.

Ciro Ferrara ha provato a dire la sua dicendo che, nonostante due anni fa avesse vinto lo scudetto, il Napoli venisse da una stagione disastrosa, quella da poco passata. Il messaggio di Ferrara era volto a far capire che gli azzurri hanno altri obiettivi e non partono da favoriti come vuole far intendere Thiago Motta. Durante il discorso è stato interrotto più volte dal tecnico, il dialogo tra i due ha avuto come contorno delle piccole risate e degli elogi nel finale.

Dopo che Ferrara ha espresso il suo pensiero infatti Thiago Motta si è complimentato con lui per l’analisi fatta. Motta ha poi proseguito l’intervista senza più toccare la questione scudetto.