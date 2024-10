Barça su Lobotka, adesso cambia tutto: cosa ha deciso il Napoli

Il Barcellona continua a insistere per il centrocampista della SSC Napoli, Stanislav Lobotka. Arrivano novità in merito alla posizione del club partenopeo a tal proposito.

Il Napoli guarda già al prossimo impegno di campionato contro il Milan, in seguito alla vittoria di misura per 1-0 contro il Lecce nel pomeriggio di sabato. Una vittoria di misura che ha dato un’ulteriore iniezione di fiducia agli uomini di Antonio Conte, che hanno blindato il primo posto anche dopo la nona giornata di Serie A. Contro i rossoneri, il test sarà importante per capire a che punto è la compagine partenopea anche per quanto riguarda gli scontri diretti.

In vista della trasferta di Milano, ci sono molti dubbi circa l’impiego di Stanislav Lobotka: il centrocampista sta ancora smaltendo il problema fisico patito nel corso della seconda sosta di stagione per le Nazionali e ha saltato le ultime due partite contro Empoli e Lecce. Il nazionale slovacco sarà arruolabile in occasione del big match di martedì sera? Le prossime ore saranno quelle decisive per avere risposte a tal proposito. Intanto, arrivano conferme circa il pressing del Barcellona per il numero 68 azzurro: il club azzurro, però, intende non privarsi facilmente del suo regista.

Calciomercato Napoli, gli azzurri fanno resistenza per Lobotka: le ultime sul Barça

Il Barcellona intende riprovarci seriamente per il centrocampista di proprietà della SSC Napoli, Stanislav Lobotka. Il club catalano ha da tempo messo nel mirino l’ex Celta Vigo e non è affatto da escludersi un assalto nelle prossime sessioni di calciomercato.

Il giornalista Niccolò Ceccarini ne ha parlato sul portale tuttomercatoweb.com, svelando anche quella che è la reazione del club del presidente Aurelio De Laurentiis. Di seguito, quanto sostenuto dalla medesima fonte:

“Intanto c’è da segnalare il forte interesse del Barcellona per Lobotka. Il centrocampista piace molto ma ovviamente il club azzurro non ha la minima intenzione di privarsene”.

Il Napoli, dunque, fa la voce grossa e sembra dichiarare incedibile Stanislav Lobotka, che in passato ha ammesso a più riprese di essere stato affascinato dalla corte del club de La Liga. Servirà, dunque, un’offerta davvero importante da parte dei catalani per convincere la dirigenza della compagine partenopea a valutare un’eventuale cessione del centrocampista. Intanto, tutte le attenzioni sono volte alle sue condizioni fisiche: a tal proposito, sembra sempre più possibile un forfait dello slovacco, con Billy Gilmour pronto a scendere nuovamente in campo dal primo minuto.