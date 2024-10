Napoli-Milan, nuove polemiche: ecco che cosa ha fatto Di Lorenzo

Ancora polemiche in vista di Napoli-Milan: questa volta al centro della bufera mediatica ci finisce Giovanni Di Lorenzo per un cartellino giallo non dato

Nei momenti più difficili, ci mette la faccia il capitano. O meglio, la zampata. Infatti, il Napoli batte il Lecce grazie alla rete di Giovanni Di Lorenzo, che già nel primo tempo si è visto annullare un gol per fuorigioco. Poco male, si è rifatto alla ripresa, spingendo un pallone respinto da Falcone.

In queste ore si è tanto discusso delle due squalifiche di Reijnders e Theo Hernandez, che non hanno potuto scontare le rispettive giornate di squalifica con il Bologna a causa del rinvio del match. I due, da regolamento, dovranno scontare le proprie giornate alla prima partita utile. Dunque, in Milan-Napoli Fonseca non potrà contare sul centrocampista olandese e sul terzino francese. I tifosi rossoneri si sono ampiamente adirati sui social – e non solo – per questa regola e per aver “favorito” il club azzurro in vista del big match.

Di Lorenzo, niente doppio giallo in Napoli-Lecce: scoppia la polemica

E ancora oggi, in occasione di Napoli-Lecce, si è scatenata una polemica per un doppio giallo non dato a Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è stato ammonito ad inizio secondo tempo per un contatto a centrocampo su Banda. Nel finale, al 92′, Di Lorenzo ha sgambettato Rebic che stava per entrare in area di rigore. In questa circostanza, l’arbitro Tremolada ha evitato la doppia ammonizione, ma i tifosi rossoneri hanno invaso i media per esprimere tutta la loro frustrazione nei confronti della direzione arbitrale e in generale del campionato. Il noto streamer Enerix è sicuro: “Ho capito, è l’anno del quarto”. Qualcun altro, invece, ironizza: “Secondo giallo netto non dato a Di Lorenzo. Il potere del Nord”

Niente ammonizione e secondo giallo con espulsione essendo già ammonito a Di Lorenzo, avrebbe saltato #MilanNapoli quindi niente. #NapoliLecce — FMCR (@FMCROfficial) October 26, 2024

Secondo giallo netto non dato a Di Lorenzo. Il potere del Nord — ❤️🖤 (@GCardinaleOut) October 26, 2024

❌🔴Luca Marelli a Dazn 📰: “C’è un errore di Tremolada. Il secondo giallo a Di Lorenzo era doveroso da assegnare perché Rebic stava entrando in area”. 🧐 Il capitano del Napoli 🔵 avrebbe saltato la partita contro il Milan🔴. — u giuco posizional (@HermanoTheo19_) October 26, 2024