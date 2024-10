Napoli-Bonny, arrivano conferme: c’è ‘attrazione reciproca’, le ultime

Il Napoli ha messo gli occhi su Ange-Yoan Bonny: l’attaccante del Parma è finito nel mirino del club azzurro, in queste ore sono emerse novità importanti.

Ange-Yoan Bonny è finito nel mirino del Napoli e non solo. L’attaccante del Parma si è ben messo in mostra in questa prima fase della stagione: tre gol ed un assist all’attivo, Bonny secondo alcuni sarebbe un profilo perfetto per il ruolo di vice Lukaku. Il Napoli ci sta pensando e le conferme stanno arrivando proprio in queste ore.

Certo, difficile pensare che l’operazione posso prendere corpo già nel prossimo mese di gennaio, a campionato in corso e con difficoltà evidenti nell’andare a sostituire un centravanti titolare: la posizione del Parma potrebbe essere già definita in questo senso, ed allora il tutto andrebbe traslato alla prossima estate.

Il Napoli sta seriamente pensando a Bonny come giocatore da inserire all’interno della rosa azzurra, ed anche il giocatore pare guardi con attenzione ed interesse a quella che potrebbe essere la soluzione Napoli. In queste ore sono arrivate le ultime novità sull’argomento dalla redazione di Telecapri che ha fornito ulteriori dettagli riguardo l’asse Napoli-Bonny.

Napoli su Bonny, le ultime sono incoraggianti

Fonti vicine al giocatore confermano – riporta la redazione di Telecapri – l’interesse concreto da parte di Bonny nei confronti del Napoli, dimostrando l’attrazione reciproca tra le parti. Un aspetto che potrebbe risultare fondamentale per andare ad intavolare ed eventualmente chiudere una plausibile trattativa.

Tuttavia, resta un aspetto che sembrava chiaro ma che viene confermato anche in questo ore: difficile che l’affare possa andare avanti per potersi chiudere poi a gennaio. I club dovranno parlare dell’argomento nei prossimi mesi per provare a trovare una quadra da rendere definitiva in vista della prossima estate, anche anche in casa Parma ci saranno i presupposti per fare dei ragionamenti sul mercato in maniera tranquilla.

Non solo il Napoli ha messo gli occhi su Bonny: anche altri club di Serie A stanno guardando con attenzione al centravanti classe 2003 del Parma, anche se ad oggi sembra che proprio il Napoli sia avanti a tutti.