Milan-Napoli GRATIS IN TV, grande notizia per i tifosi: le info e i dettagli

Milan – Napoli sarà disponibile gratis in tv, anche per i non abbonati a DAZN: l’annuncio rilasciato in questi minuti fa esultare tutti i tifosi azzurri.

In casa Napoli non si attende altro che il ritorno in campo degli azzurri, previsto per sabato pomeriggio nella sfida contro il Lecce. Allo stadio Diego Armando Maradona (fischio d’inizio alle ore 15:00, ndr), i tifosi azzurri non faranno mancare il loro supporto: il sold out è annunciato ormai da giorni, sintomo di come l’entusiasmo sia ormai alle stelle per una squadra che, al di là del primo posto in solitaria in classifica, ha dato grandi segnali di compattezza e di competitività.

Ma non solo i salentini: i pensieri dei tifosi azzurri è anche per il prossimo big match contro il Milan, in programma per martedì sera. A tal proposito, c’è una grandissima novità per tutti i supporters che vorranno vedere la partita da casa: la decima giornata del massimo campionato italiano sta per ‘riscrivere’ la storia del calcio: martedì 29 ottobre alle 20:45, il match di Serie A Enilive tra il Milan di Fonseca e il Napoli di Conte sarà trasmesso per la prima volta gratuitamente in chiaro e in esclusiva su DAZN. Ad annunciarlo è in questi minuti DAZN stesso, che ha reso noto anche i dettagli per usufruire della diretta in chiaro e gratuita.

Come vedere Milan Napoli gratis in TV: tutte le informazioni

Milan-Napoli, big match della decima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile gratuitamente su DAZN. Una grande novità per tutti i tifosi, oltre che un evento storico per tutta la Serie A.

“Trasmettere in chiaro per la prima volta dopo quasi 30 anni un big match segna una svolta storica, e lo è ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su DAZN senza necessità di abbonarsi”, ha dichiarato Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

Tale decisione è prevista – così come spiegato da DAZN – nel pacchetto “Try and buy” dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 del campionato di calcio di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione.

Come registrarsi su DAZN

Come è possibile registrarsi su DAZN per accedere alla diretta in chiaro di Milan-Napoli? Per registarsi, bisognerà inserire semplicemente il proprio indirizzo e-mail per poi accedere all’evento LIVE.

Come registrarsi da Desktop/mobile.

Vai su Dazn.com/home, seleziona Milan-Napoli in home page e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Come registrarsi da Smart TV.

Dal 28 ottobre, apri l’app DAZN dalla tua tv, clicca su ‘Guarda Gratis’, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

DAZN consiglia di registrarsi con largo anticipo, considerando che la visione in chiaro di Milan-Napoli ai non abbonati sarà infatti possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.