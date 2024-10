Meret e Lukaku alla ricerca del…100! Napoli-Lecce, 3 punti e record in palio

Non solo i tre punti in palio per la squadra di Antonio Conte: Alex Meret e Romelu Lukaku puntano al doppio record in Napoli-Lecce

Tre punti per conservare il primo posto in attesa di scoprire il risultato di Inter-Juventus. E tre punti anche per dare un segnale importante alle avversarie del Napoli, ad oggi indicata come tra i favoriti e in lotta per il titolo. Antonio Conte predica calma e pazienza, ma in pochi – anche lui stesso – avrebbero pensato in una partenza così importante dopo la terribile sconfitta contro il Verona.

Napoli-Lecce sarà una gara fondamentale per non spezzare la magia, in vista poi degli impegni più complessi in programma nelle prossime settimane: in successione Milan, Atalanta e Inter, poi la sosta. Ma Napoli-Lecce è anche una partita da record per due calciatori azzurri. Alex Meret e Romelu Lukaku possono raggiungere dei primati individuali. Piccole soddisfazioni che potrebbero togliersi proprio di fronte il pubblico del Maradona.

Meret torna titolare, Lukaku va per un record da 100 gol

Elia Caprile ha ben sostituito Alex Meret durante la sua assenza per un infortunio muscolare. Il primo portiere, però, è il Campione d’Europa con la Nazionale. E superati i problemi e le noie fisiche, tornerà a difendere i pali del Maradona proprio contro il Lecce. Alla prossima vittoria in azzurro, Meret raggiungerebbe 100 vittorie in tutte le competizioni con la maglia del Napoli. Dal 2018 ad oggi, il portierone azzurro è sceso in campo per 183 volte. Il bilancio è piuttosto positivo, aggiungendo il tricolore da protagonista e la Coppa Italia vinta parando i rigori contro la Juventus.

E poi c’è Romelu Lukaku, reduce da una partita da dimenticare contro l’Empoli. Solo 14 palloni giocato in poco meno di 60 minuti e tanta confusione in attacco. A dir la verità, tutta la squadra ha approcciato male al match del Castellani. E quale miglior occasione per rifarsi in casa? Il centravanti azzurro è a quota 99 contributi al gol (marcature + assist) e punta alle tre cifre. Punta al 100.

In vista della gara contro il Lecce si è parlato anche dell’ipotesi Simeone dal primo minuto. Tuttavia, in conferenza stampa Conte ha smentito di voler fare il turnover, perché non sarebbe necessario. Se Lukaku non dovesse scendere in campo dal primo minuto contro i giallorossi, sarà per pura scelta tecnica. Ma al belga servirebbero minuti e confidenza con la squadra, proprio per entrare a pieno ritmo campionato. Per le prossime gare contro le big servirà il miglior Lukaku che la Serie A abbia conosciuto.