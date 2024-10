Meret o Caprile: Conte ha già scelto il portiere di Napoli-Lecce

Alex Meret è rimasto a lungo fermo ai box dopo l’infortunio subito in Juventus-Napoli e Caprile ha preso il suo posto: Conte ha già deciso per il prossimo match

Si avvicina la nona giornata di campionato. Il Napoli ospita il Lecce, ex squadra di Antonio Conte e reduce da una bruciante sconfitta contro la Fiorentina per 0-6. Un risultato tremendo che ha messo in imbarazzo la società davanti ai propri tifosi. E anche la posizione di Gotti è stata in bilico per qualche ora, salvo poi ottenere la fiducia dalla proprietà.

In vista del ritorno al Maradona, mister Conte pensa ad alcuni cambiamenti in formazione. In particolare, sulla fascia sinistra tornerà titolare Mathias Olivera, che prenderà il posto di Spinazzola lanciato dal primo ad Empoli. E poi tra i pali ci potrebbe essere una lieta novità.

Alex Meret era quasi recuperato per la scorsa partita di campionato, ma il tecnico aveva esplicitamente dichiarato che sarebbe stato inutile affrettare i tempi e rischiare. Ma Conte manterrà la promessa fatta in conferenza. Secondo il Corriere dello Sport, per Napoli-Lecce Caprile tornerà a sedersi in panchina.

Napoli-Lecce, Meret torna titolare

Un solo gol subito, tante belle parate e gli elogi continui del mister e della piazza. Il mini ciclo di partite di Elia Caprile termina con una sufficienza più che abbondante. Da sette pieno. Il secondo portiere del Napoli ha difeso bene la porta degli azzurri e non ha fatto rimpiangere Meret, che tornerà per il match contro il Lecce.

Superato il problema muscolare, l’estremo difensore della Nazionale è prontissimo a tornare titolare davanti al suo pubblico, prima dell’importante tripletta di gare contro le big: due trasferte a Milano per affrontare Milan e Inter, e nel mezzo l’Atalanta al Maradona.

La gerarchia tra i pali è ben definita. Difficile pensare ad un continuo dualismo come accaduto anni fa tra Alex Meret e David Ospina. Possibile però che Caprile possa essere schierato in Coppa Italia contro la Lazio, nella sfida in programma a dicembre, oltre che di tanto in tanto quando sarà necessario far rifiatare il titolare. “Elia ha risposto presente e adesso si andrà avanti – ha dichiarato di recente l’agente dell’ex Empoli – La gestione è cambiata, adesso ci sono molti turnover. Non sono più importanti solo 13-14 giocatori come negli anni ’90. È importante che si facciano trovare tutti pronti perché c’è molto più spazio rispetto ad una volta”.