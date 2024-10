“Così ho convinto Giuntoli”: Mantovani svela il retroscena su Lobotka

L’arrivo di Stanlislav Lobotka e la strada che ha portato al suo arrivo in azzurro: l’ex Leonardo Mantovani ha svelato il retroscena.

Leonardo Mantovani, ex responsabile scouting del Napoli, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Tanti i tempi toccati e i retroscena svelati, tra cui anche quello legato a Stanislav Lobotka ed il suo arrivo all’ombra del Vesuvio.

Lo slovacco ad oggi è uno dei calciatori che gode maggiore fiducia da parte di ambiente, allenatore e piazza. Il suo acquisto è stato particolare, e così lo stesso Mantovani ha raccontato come il tutto si è sviluppato e come si è arrivato all’accordo per portarlo in Italia.

Mantovani ed il retroscena su Lobotka

“Lo conosco da quando giocava nella Nazionale slovacca Under 17, giocava in un 4-4-2 e faceva il mediano a due. Quando lo andammo a vedere in Spagna lui giocava spesso mediano in un centrocampo a quattro, quindi era uno dei due centrali”, ha spiegato Mantovani.

“Ma nella relazione fatta io avevo scritto nelle caratteristiche che secondo me poteva anche essere un play. Devo dire che questa cosa Cristiano Giuntoli me l’ha sempre riconosciuta. Ciò che avevo scritto aveva contribuito quindi al suo convincimento di aver trovato il giocatore giusto”, ha spiegato l’ex responsabile scouting del Napoli.