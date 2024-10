Verso Napoli-Lecce, Gotti alle prese con l’emergenza: sono sei i giocatori in bilico!

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Lecce in programma sabato al Maradona. Intanto, le ultimissime sulla formazione pugliese.

Napoli-Lecce sarà tutt’altro che una sfida banale. Allo stadio Diego Armando Maradona scenderanno in campo due squadre totalmente diverse, ancor più per i periodi che vivono. Da una parte, gli azzurri di Antonio Conte e dall’altra gli uomini di Gotti che sono alle prese con un momento davvero delicato. Infatti, i pugliesi occupano al momento la penultima posizione in classifica con solo cinque punti conquistati, e ben 18 reti subite nelle prime otto giornate.

Oltre a ciò, a complicare ancor più le cose, il Lecce non trova la vittoria da ben cinque partite. Nelle ultime tre i punti conquistati sono stati zero, e basti ripensare all’incredibile sconfitta per 0-6 contro la Fiorentina nel weekend appena trascorso. Tutto ciò, sottolinea la voglia di rivalsa dei salentini, i quali però sfideranno la capolista della Serie A nello stadio intitolato a Diego Amando Maradona. A tal proposito, il club starebbe cercando di preparare al meglio la trasferta nonostante le numerose assenze.

Napoli-Lecce, sei uomini in bilico per Gotti: le ultimissime

Il Lecce si prepara al meglio in vista della prossima trasferta a Napoli. I pugliesi scenderanno in campo sabato alle ore 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Il pronostico è tutto dalla parte dei partenopei, anche se gli ospiti sono a caccia di rivalsa dopo gli ultimi risultati deludenti. A tal proposito, il tecnico Gotti starebbe cercando di preparare al meglio la trasferta. Di seguito il report dell’allenamento odierno postato dal club salentino sul proprio sito ufficiale.

“Giallorossi al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Assente Bonifazi, lavoro personalizzato per Berisha, Burnete, Guilbert, Hasa e Marchwiński. Domani pomeriggio la rifinitura al Via del Mare prima della partenza alla volta di Napoli, dove la squadra scenderà in campo sabato alle ore 15:00 per la 9ª giornata della Serie A Enilive”.

Affrontare la squadra di Antonio Conte non è mai semplice, e ancor più in questo periodo. Infatti, il match contro il Lecce sarà molto importante anche per i padroni di casa. Quest’ultimi, dopo la partita contro i gialloblù saranno impegnati in un vero e proprio tour de force contro le prime della classe. Il primo impegno di un calendario così ricco è rappresentato dalla trasferta di martedì sera in Lombardia per il big match contro il Milan che andrà in scena a San Siro.