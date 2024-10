Lutto nel mondo del calcio: grande tragedia, ci lascia a soli 35 anni

Pochi minuti fa è arrivata la terribile notizia che ha sconvolto tutti gli appassionati del calcio, grave lutto.

Gli ultimi giorni sono stati dedicati alle magiche notti europee. Le italiane hanno fatto fatica in Champions mentre il Real Madrid ha recuperato una partita difficilissima da 0-2 a 5-2. Si è mostrata ancora una volta la regina di questa competizione.

Archiviate le tre competizioni europee, la luce dei riflettori torna sui vari campionati. Tuttavia, in attesa del prossimo weekend, c’è stata una tragica notizia degli ultimi minuti che ha sconvolto i tifosi di tutto il mondo.

Ci lascia Abdelaziz Barrada, l’ex Marsiglia e Getafe, lutto nel mondo del calcio

La terribile notizia è arrivata pochi minuti fa, il calciatore marocchino Abdel Barrada è venuto a mancare all’età di 35 anni. A comunicarlo è stato Gianluca Di Marzio sui suoi canali social.

Abdelaziz Barrada è morto oggi per arresto cardiaco, alla giovane età di 35 anni.

Abdel Barrada, ex giocatore delle giovanili del PSG, che ha giocato al Getafe, all’Al-Jazira, all’Olympique de Marsiglia, all’Al-Nasr o al Gimnástic tra molti altri, ha perso la vita in Francia: viveva a Parigi ed è stato collaboratore di RMC Sport e BelN Sport, oltre ad avere il diploma BEF UEFA A.