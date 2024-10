Calciomercato Napoli, altro regalo di ten Hag: salti di gioia per Conte

Gli azzurri potrebbero sottrarre un altro calciatore a ten Hag, Conte impazzisce: il piano di Manna per gennaio.

Il Napoli nell’ultima campagna estiva di calciomercato ha fatto spesa in Inghilterra, tra i giocatori acquistati Manna ha fatto anche visita a Manchester per sottrarre a ten Hag Scott McTominay. Lo scozzese a Napoli ha ritrovato il suo ex compagno di squadra con i Red Devils, Romelu Lukaku. Adesso i partenopei potrebbero ripresentarsi a Manchester per una nuova possibile operazione con i Red Devils.

Antonio Conte è molto esigente con la sua squadra perché in primis lo è con se stesso, per lavorare al meglio ha bisogno di giocatori disposti al sacrificio. Giovanni Manna quest’estate ha accontentato le richieste del tecnico salentino e ha sfruttato le occasioni di mercato, come quella per Scott McTominay. C’è una nuova occasione di mercato che Conte vorrebbe sfruttare, Il club di Antonio Conte è interessato a Marcus Rashford.

Rashford al Napoli, la bomba da “El Nacional”, tifosi azzurri in visibilio

Gli azzurri hanno messo gli occhi su Marcus Rashford, il calciatore inglese che ha giocato sia con Romelu Lukaku che con Scott McTominay. Il calciatore inglese ha iniziato benissimo la stagione mettendo a referto quattro reti e propiziando ben tre assist, nonostante ciò la sua permanenza a Manchester è in fortissimo dubbio. L’arrivo di Rasmus Højlund nella scorsa stagione e quello di Joshua Zirkzee di pochi mesi fa, hanno tolto spazio al calciatore classe 97’.

Stando a quanto riportato dal quotidiano El Nacional : Il Napoli sarebbe il club più vicino ad ingaggiare Marcus Rashford, la concorrenza è ampia visto che sull’attaccante c’è l’interesse anche del Marsiglia oltre che quello dell’Aston Villa di Unai Emery. Secondo il quotidiano, i partenopei sono quelli più interessati e Rashford avrebbe anche già dato la sua disponibilità a trasferirsi all’ombra del Vesuvio.

Il calciatore ha iniziato la sua carriera al top, lo United credeva di aver risolto i propri problemi offensivi e così fu già da dopo il suo esordio. Rashford e Martial hanno incantato gli appassionati inglesi tifosi dello United, col tempo il loro apporto si è affievolito ma Rashford rimane un calciatore di 26 anni.

È nel pieno della sua maturità calcistica e forse è arrivata ora di cambiare club, dopo aver rifiutato in passato il treno Real Madrid e l’occasione Paris Saint Germain. Il club parigino lo cercó dopo che l’inglese li eliminò dalla Champions League in rimonta.