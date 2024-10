Napoli-Lecce, Conte non ha dubbi: il cambio è già deciso

Verso Napoli-Lecce, l’allenatore Antonio Conte non ha dubbi sulla formazione e ha già deciso il primo cambio. Di seguito sono riportati gli ultimi aggiornamenti

Dopo la vittoria contro l’Empoli, grazie al rigore segnato da Khvicha Kvaratskhelia, in casa del Napoli sono giorni di attenta preparazione in vista dell’anticipo di campionato in programma sabato pomeriggio alle ore 15. Infatti, la squadra di Antonio Conte dovrà sfidare il Lecce di Luca Gotti. L’avversario della squadra partenopea sta attraversando un momento di estrema difficoltà, soprattutto dopo il severissimo 0-6 incassato in casa nell’ultimo turno di campionato contro la Fiorentina. La squadra salentina ha collezionato solo una vittoria, in questo inizio di Serie A, e attualmente è penultima con soli cinque punti in classifica.

L’obiettivo del Napoli è quello di vincere per poter consolidare maggiormente il primo posto in campionato prima del terribile ciclo di big match che dovrà affrontare nelle prossime partite. Infatti, subito dopo il Lecce, la squadra partenopea dovrà giocare contro Milan, Atalanta, Inter e anche Roma. Incontri non semplici, contro grandi avversari, dove la squadra di Antonio Conte dovrà dimostrare tutte le grandi qualità che possiede. La stagione, però, è ancora tanto lunga, in programma ci sono molte partite e non bisogna sottovalutare nessun match.

Verso Napoli-Lecce, ritorno in campo per il portiere Alex Meret

Per la nona giornata di Serie A, lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà Napoli-Lecce, sabato 26 ottobre. Antonio Conte potrebbe decidere di fare alcuni cambiamenti per quanto riguarda gli undici titolari rispetto alle scorse partite, ma su un cambio ad oggi non ha dubbi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, c’è un ritorno di un giocatore nella formazione iniziale, il primo portiere Alex Meret. Di seguito riportati gli ultimi aggiornamenti.

Durante Juventus, Monza, Como, Empoli e Palermo in Coppa Italia, a difendere la porta della squadra partenopea è stato il secondo portiere Elia Caprile. Per lui un’eccellente dimostrazione di un ottimo lavoro che ha visto solo un gol subito da Strefezza.

Caprile ha dimostrato quindi sicurezza tra i pali e non ha fatto rimpiangere Meret durante il suo periodo da infortunato. Ora, però, è pronto a lasciare il ruolo da titolare e accomodarsi in panchina da subito contro il Lecce. Questo perché il portiere Alex Meret ha smaltito l’infortunio e di conseguenza il Napoli ritroverà in campo il suo primo portiere.