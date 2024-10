Lobotka fondamentale, spunta la data del rientro dall’infortunio

Il rientro di Stanislav Lobotka si avvicina sempre più: nuova chance a Gilmour per Napoli-Lecce, ma Conte cerchia una data

La prestazione di Gilmour ad Empoli non è stata delle migliori. Per Antonio Conte è stato timido, forse troppo. Lo scozzese, nonostante sia titolare della sua Nazionale e abbia già giocato partite di livello anche in Premier League, si è lasciato tradire dall’emozione di prendere la regia del centrocampo del Napoli.

Difficile sostituire Lobotka, specialmente in un momento in cui lo slovacco era arrivato al massimo della condizione psicofisica. Forse ha raggiunto livelli tecnici mai visti e Conte si augura di rivederlo allo stesso modo appena tornerà a disposizione. Infatti, a causa di un infortunio muscolare rimediato in Nazionale, Lobotka ha dovuto saltare Empoli-Napoli e salterà certamente anche la prossima gara casalinga contro il Lecce: il ritorno è previsto per Milan-Napoli.

Il big match contro i rossoneri è in programma martedì 29 ottobre, un turno infrasettimanale che romperà la tradizionale settimana tipo a cui sono abituati i giocatori partenopei vista l’assenza di coppe. Secondo la Gazzetta dello Sport, lo staff medico e tecnico proveranno a mettere Lobotka in condizione di giocare quel match sin dal primo minuto. Dunque, Gilmour avrà un’altra chance da non sprecare.