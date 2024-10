Il Napoli risponde alle polemiche: il caso Maradona è già chiuso

Attraverso una nota, il Napoli risponde alle polemiche e tende una mano alla famiglia Maradona: ecco la presa di posizione dopo le parole di Dalma

In queste ore si è tornato a parlare tantissimo del Diez. Tra pochi giorni, il 30 ottobre, avrebbe compiuto 64 anni. Il suo ricordo rimarrà indelebile nella mente dei tifosi azzurri che hanno avuto la fortuna di ammirarlo dal vivo. E il rammarico più grande è quello di non avergli regalato la gioia di vedere da fan il terzo scudetto degli Azzurri.

Dalma, figlia di Diego Armando Maradona, è stata ospite all’evento Per Sempre Diego organizzato qualche giorno fa in nave. A margine dell’appuntamento, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto chiaramente il giro del web e non solo. “Non posso entrare allo stadio che porta il nome di mio padre”, ha dichiarato Dalma Maradona esprimendo amarezza. Il motivo? La donna ha provato a darsi delle spiegazioni, ma non riusciva a farsene una ragione. Su Repubblica ha provato a ricostruire questa rottura con la società partenopea: “Credo sia iniziato tutto quando il Napoli ha realizzato la maglia con il volto stilizzato di mio padre. Noi ci complimentammo, ma chiedemmo dei soldi come sfruttamento dei diritti di immagine. Li avremmo utilizzati per fare beneficienza e l’avremmo fatta in Italia, a Napoli. Avremmo aiutato una scuola o un ospedale di bambini. Ma De Laurentiis disse no”.

Il Napoli risponde a Dalma Maradona

In poche ore, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è arrivata la risposta del Napoli attraverso una nota: “Il club aspetta Dalma, Giannina e tutti gli eredi di Maradona allo stadio Maradona ogni qualvolta avranno piacere ad assistere a una partita della squadra”.

Insomma, De Laurentiis tende una mano all’intera famiglia del Pibe de Oro e spegne le polemiche e ad un eventuale polverone che si sarebbe potuto creare anche oltreoceano. Nel frattempo, Dalma e Giannina sono rientrate in Argentina, ma a questo punto il loro ritorno in città sarà più che gradito.