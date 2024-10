“Tra i 30 migliori al mondo”, il riconoscimento UFFICIALE riguarda il Napoli: di chi si tratta

L’IFFHS ha reso noto i trenta giocatori che si giocheranno il titolo di Men’s World Best Player 2024: una delle nomination riguarda anche la SSC Napoli.

In casa Napoli continua a regnare l’entusiasmo dopo che gli azzurri, dopo la vittoria per 1-0 sul campo dell’Empoli, sono riusciti a difendere il primo posto in solitaria nella classifica della Serie A. Un segnale importante, quello dato dai partenopei, seppur si è solo all’ottava giornata: il traguardo finale è ancora lontanissimo, ma intanto i tifosi sono contenti per aver ritrovato un gruppo competitivo. Uno scenario non banale, se si considera ciò che è stato della scorsa stagione.

Tra i calciatori che ha reso al di sotto delle proprie potenzialità, per svariati motivi, c’è stato Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano ha forse pagato anche il difficile contesto di mercato. L’ex Lille aveva più volte ribadito la volontà di cambiare area, motivo per cui i suoi ultimi mesi in maglia azzurra sono stati caratterizzati da difficoltà anche di carattere mentale. Alla fine, il tutto si è risolto con il trasferimento a sorpresa al Galatasaray, ma è indubbio che, in ogni caso, si tratta sempre di uno dei calciatori più importante a livello internazionale. A confermarlo è la nomination da parte dell’IFFHS, che lo ha inserito tra i trenta giocatori che si giocheranno il titolo di Men’s World Best Player 2024.

Notizie Napoli calcio, Osimhen tra i trenta in ballo per il Men’s World Best Player

Una notizia, la medesima, che farà sicuramente felice il diretto interessato: l’attaccante di proprietà della SSC Napoli, ora in prestito al Galatasaray, è tra i trenta giocatori che si contenderanno il titolo di Men’s World Best Player 2024, consegnato dall’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics).

Di seguito, la lista di calciatori che sono stati nominati per questo prestigioso premio:

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Martin Odegaard (Norvegia, Arsenal)

Akram Afif (Qatar, Al-Sadd

Ademola Lookman (Nigeria, Atalanta)

Victor Osimhen (Nigeria, Galatasaray/Napoli)

Alphonso Davies (Canada, Bayern Monaco)

Cody Gakpo (Olanda, Liverpool)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid/PSG)

William Saliba (Francia, Arsenal)

Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

Bukayo Saka (Inghilterra, Arsenal)

Phil Foden (Inghilterra, Manchester City)

Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)

Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)

Jamal Musiala (Germania, Bayern Monaco)

Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen)

Toni Kroos (Germania, Real Madrid/ritiro)

Rodri (Spagna, Manchester City)

Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)

Nico Williams (Spagna, Athletic Club)

Dani Carvajal (Spagna, Real Madrid)

Dani Olmo (Spagna, Lipsia/Barcellona)

Fabián Ruiz (Spagna, PSG)

Rúben Dias (Portogallo, Manchester City)

Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid)

Vinicius Júnior (Brasile, Real Madrid)

Rodrygo Goes (Brasile, Real Madrid)

James Rodríguez (Colombia, Rayo Vallecano)

Un riconoscimento importante per l’ex numero nove della SSC Napoli, che ora si gioca la sua chance con il Galatasaray per rilanciarsi, anche in vista delle prossime sessione di calciomercato.