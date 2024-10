Juve, Giuntoli lancia la bomba di mercato in diretta: Napoli interessato?

L’annuncio di mercato del Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli potrebbe coinvolgere anche il Napoli: accadrà nella sessione di gennaio.

Il Napoli si gode il primato in classifica grazie alla vittoria di Empoli, di vitale importanza. A regalare i tre punti ai partenopei è stato il penalty vincente di Khvicha Kvaratskhelia, glaciale dagli undici metri. L’attaccante georgiano è al centro di dinamiche di mercato poco tranquille, con la questione rinnovo che è ancora tutta da scoprire. In attesa della sessione di mercato di gennaio, intanto, l’annuncio di Cristiano Giuntoli – Football Director della Juventus – in presa diretta potrebbe coinvolgere, seppur indirettamente, anche il club napoletano: possibile sfida nel reparto arretrato.

Calciomercato, possibile sfida tra Napoli e Juventus per la difesa: l’annuncio di Giuntoli

In casa Napoli si torna a parlare di calciomercato. A scatenare il tema sono soprattutto le recenti dichiarazioni da parte di Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo partenopeo, che ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato la necessità dei bianconeri di intervenire per rafforzare il reparto difensivo. Bisogno, questo, condiviso anche dagli azzurri che, salvo clamorose sorprese, interverranno nel tentativo di arricchire l’affidabilità degli interpreti del reparto. Di seguito le dichiarazioni:

“Per quanto riguarda gennaio sappiamo che probabilmente dietro dovremo fare qualcosa. Aspettiamo l’occasione giusta per poter intervenire”.

La Vecchia Signora si vede costretta ad agire in seguito al terribile infortunio rimediato da Gleison Bremer. Diversa, invece, la motivazione degli azzurri che potrebbero valutare di rinforzare ulteriormente il parco difensori. Probabile uno scontro di mercato tra le due società, che già in passato hanno condiviso l’interesse nei confronti di prospetti del reparto arretrato. Basti pensare, infatti, che Jakub Kiwior, difensore da anni accostato al Napoli ma che negli ultimi tempi è divenuto molto ricorrente dalla parti della Torino bianconeri, è uno dei nomi più tenuti d’occhio dalla Serie A.

Il direttore sportivo Manna – che fino a pochi mesi fa vestiva i panni di collaboratore dello stesso Giuntoli – è chiamato a risolvere la questione, provando a evitare lo scatenarsi di una vera e propria asta, eventualmente per Kiwior o chi per lui. Il dirigente campano sarà inevitabilmente consigliato da Antonio Conte, speranzoso di poter completare la rosa a proprio piacimento.

Kiwior e non solo: i pretesti per una sfida di mercato tra Napoli e Juventus potrebbero essere molteplici, dato i possibili sviluppi di mercato che potrebbero coinvolgere i reparti difensivi delle due compagini in questione.