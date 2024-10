“Ha cinque punti in più di quelli che merita”, il parere sul Napoli lascia tutti di sasso

Nonostante il primato in classifica, sul Napoli di Antonio Conte bisogna registrare un annuncio che ha davvero spiazzato tutti.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo la sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, ha sconfitto domenica scorsa 0-1 allo Stadio Castellani una delle sorprese di questo inizio di stagione, ovvero l’Empoli di Robert D’Aversa. Il gol decisivo è stato realizzato dagli undici metri nel secondo tempo da Kvaratskhelia.

Con questa vittoria, di fatto, il Napoli ha confermato il proprio primato per un’altra settimana. Tuttavia, al netto della gioia per la prima posizione, in casa partenopea bisogna registrare un annuncio che ha spiazzato davvero tutti.

Enrico Fedele: “Il Napoli è stato fortunato, sono molto preoccupato”

Enrico Fedele, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Marte’, ha infatti commentato così l’andamento della squadra di Antonio Conte:

“Sono molto preoccupato, perché il Napoli ha 4-5 punti in più di quelli che merita. Non metto in discussione né la qualificazione in Champions League né la lotta fino all’ultimo per il titolo, ma la gara di domenica contro l’Empoli mi ha molto deluso”.

L’ex dirigente hai concluso il suo intervento: “Il Napoli ha giocato un primo tempo davvero pietoso. Vedo una regressione del gioco della squadra di Conte. Il Napoli deve davvero migliorare molto”.