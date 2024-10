Verso Napoli-Lecce, Conte sostituirà un azzurro: la decisione è presa!

Il Napoli continua a stupire l’intera Serie A. Intanto, però, Antonio Conte studia una possibile novità di formazione.

Sono settimane caldissime in casa Napoli visto l’ottimo momento di forma degli azzurri. Diciannove punti in otto partite giocate, questo è il bilancio della squadra capitanata da Antonio Conte. Sebbene siano state presenti non poche difficoltà, i ragazzi hanno saputo reagire alla grande regalando tantissime emozioni ai propri tifosi. Nel match contro l‘Empoli non si è vista una prestazione eccellente, ma l’episodio del rigore è stato necessario per trionfare al Castellani. Ciò, ovviamente, incide sulla classifica in modo netto visto l’attuale vantaggio di due punti sull’Inter e tre sulla Juventus.

Come già ampiamente analizzato nelle ultime settimane, Antonio Conte vanta una formazione molto importante. Gli investimenti del club non sono mancati, motivo per il quale ad oggi il Napoli è una candidata forte per lo Scudetto. Naturalmente, siamo solo agli inizi della stagione ma ciò che conta è presente: la qualità. Quest’ultima, è possibile notarla in più ruoli a partire dalla porta fino a giungere in attacco dove sono presenti nomi blasonati. In realtà, però, a rubare la scena è stato anche il reparto difensivo proprio con l’estremo difensore. Infatti, dopo l’infortunio di Alex Meret non ci sono stati “grossi” problemi vista la presenza solida di Elia Caprile tra i pali. A tal proposito, il tecnico salentino avrebbe le idee molto chiare.

Conte pronto a scegliere nuovamente Meret: ci sarà contro il Lecce

Squadra che vince non si cambia. Questa è una delle affermazioni più veritiere del calcio, anche se in alcuni casi è del tutto “impossibile” rispettarla. Infatti, a toccare con mano tale situazione sarà Antonio Conte a partire dalla prossima partita contro il Lecce. Alex Meret si è infortunato nella partita contro la Juventus, lasciando “libera” la propria porta. Il posto da titolare è stato preso ovviamente da Elia Caprile, il quale ha risposto bene sul campo. Intanto, però, come riportato da “La Repubblica” l’allenatore dovrebbe scegliere di puntare nuovamente su Meret.

Fondamentalmente, il portiere friulano resta il titolare inamovibile. Infatti, la presenza di Elia Caprile è stata dettata dalla necessità visto l’infortunio rimediato dall’estremo difensore. Intanto, però, è necessario sottolineare che l’ex Empoli ha dimostrato di essere un giocatore affidabile visti i numerosi interventi importanti. Naturalmente, nei prossimi giorni sarà più semplice comprendere le idee di Antonio Conte in vista del prossimo match casalingo.