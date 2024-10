Empoli-Napoli, tre le scelte decisive di Conte: una mossa l’hanno notata in pochi

Antonio Conte, con le sue mosse, è stato decisivo per la vittoria del suo Napoli a Empoli, nel pomeriggio di domenica. Il quotidiano svela le scelte vincenti del tecnico azzurro.

Il Napoli non convince del tutto, ma vince: è questo ciò che conta per gli azzurri e per Antonio Conte, sempre più al comando di un gruppo che continua a confermare i segnali incoraggianti arrivati prima della seconda sosta della stagione per le Nazionali. D’altronde, il primo posto in classifica, ancora in solitaria, accende ancora di più l’entusiasmo tra i tifosi, che finalmente stanno tornando a togliersi delle soddisfazione dopo un’annata, come quella dello scorso anno, caratterizzata da difficoltà molteplici.

La prestazione non è stata esattamente tra le più esaltanti di questo nuovo Napoli, che ha trovato in Conte un vero e proprio uomo simbolo e trascinatore. Grazie alle sue mosse, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale è riuscito a trovare in tempo il bandolo della matassa, rispedendo al mittente tuti i pericoli messi dall’Empoli sulla strada degli azzurri verso i tre punti. Il quotidiano Il Corriere dello Sport si sofferma sulle scelta di Conte che sembrano essere state decisive per la vittoria finale degli azzurri (ieri in maglia bianca) ai danni della compagine allenata da Roberto D’Aversa.

News Napoli calcio, strigliata all’intervallo e non solo: come Conte ha cambiato il match

Le mosse di Antonio Conte sono state decisive per la vittoria del suo Napoli contro l’Empoli. Il tecnico ha voluto parlare del “noi” e non dell'”io”, per quanto riguarda la volontà di portare a casa il risultato, ma è chiaro che i meriti del salentino sembrano essere nitidi e ben evidenti.

A soffermarsi su tale aspetto è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. “Conte cambia e il Napoli vince”, titola il quotidiano a proposito della vittoria del Napoli in terra toscana. In particolare, stando alla lettura del match a cura del quotidiano, sono state tre le mosse decisive. In primis, ha scosso l’intero spogliatoio nel corso dell’intervallo, spronando i suoi uomini a dare di più sul piano anche dell’atteggiamento. Poi, a seguire, sia le sostituzioni che il cambio di interpretazione sulla fase di pressing e di costruzione hanno dato un apporto fondamentale per la vittoria. Proprio la modifica di Conte su questo ultimo aspetto è una mossa che in pochi hanno notato, ma che sembra essere stata una manna dal cielo per i partenopei che, dopo il gol su rigore firmato da Khvicha Kvaratskhelia, hanno blindato la porta difesa per l’occasione da Elia Caprile.