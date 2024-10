“Basta rigorini!”: scoppia la polemica in diretta dopo Empoli-Napoli

Ancora polemiche attorno al calcio di rigore concesso al Napoli durante la partita contro l’Empoli. Arriva la sentenza in diretta.

Vittoria di misura ieri per il Napoli che ha portato a casa i tre punti vincendo al Castellani contro un Empoli che ha messo seriamente in difficoltà la squadra di Antonio Conte. Per tutta la partita, infatti, i toscani si sono imposti riuscendo ad imporre il proprio gioco con personalità e idee. Grande lavoro quello di Roberto D’Aversa anche nell’andare a preparare una partita tutt’altro che semplice contro una squadra importante come quella di Conte.

L’episodio, alla fine, ha risolto la partita a favore del Napoli: calcio di rigore per gli azzurri e la rete firmata da Khvicha Kvaratskhelia. Episodio che, però, sta facendo discutere anche a distanza di ore: quello sul georgiano, secondo alcuni, sarebbe un rigore estremamente discutibile.

Anche nel post partita di ieri se n’è parlato tanto, con il direttore sportivo dell’Empoli che ai microfoni di DAZN si è esposto in maniera durissima definendo il contatto tra il piede di Politano e quello di Anjorin non plausibile attraverso le telecamere.

Rigore Napoli, la polemica in diretta con Riccardo Trevisani

Il classico ‘step in foot’ che ieri ha portato al rigore del Napoli, secondo alcuni sarebbe stato non particolarmente evidente ieri al Castellani, al punto da portare alcuni a definire ‘rigorino’ quello concesso ieri alla squadra di Antonio Conte. Tra quelli che ne hanno parlato c’è anche il giornalista Riccardo Trevisani, che ha parlato durante la trasmissione ‘Pressing’.

“L’Empoli ha vinto a Roma, fermato la Juventus, prende pochi gol, avrebbe fermato il Napoli senza quel rigore perché gioca molto bene e prende pochi gol”, ha detto il giornalista. “Poi quanti allenatori avrebbero tolto Lukaku dopo meno di un’ora? Non per far entrare Mbappè peraltro ma Simeone”, ha ancora aggiunto Trevsani.

“Rigore? Anjorin prova a non intervenire ma l’atteggiamento gli arbitri non lo vedono. Abisso ha sbagliato. Rocchi ci ha detto che non vanno dati rigorini, il rigore è una cosa seria, questa è una cosa seria?”, ha ancora detto il giornalista. Insomma, un rigore decisivo che sta ancora facendo discutere e sul quale di sicuro si tornerà a parlare anche nei prossimi giorni.