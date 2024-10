Tifosi Napoli da sogno a Empoli, le immagini dal Castellani sono meravigliose: il VIDEO

Il Napoli e Napoli tornano a sognare: l’entusiasmo tra i tifosi è nuovamente palpabile. Anche nella trasferta odierna contro l’Empoli, gli azzurri hanno potuto contare sul loro supporto.

Una rete, su rigore, per portarsi a casa tre punti che possono dare tanto al prosieguo del Napoli in campionato. Non è stata la miglior prova offerta dagli uomini di Antonio Conte fino a ora, ma gli azzurri sono riusciti ad andare oltre la prestazione. Una vittoria che i tifosi azzurri hanno accolto con grande entusiasmo, a partire da quelli presenti quest’oggi allo stadio Castellani. In migliaia hanno sostenuto i propri beniamini nella delicata trasferta in terra toscana, che storicamente non ha dato moltissime soddisfazioni in passato. Questo nuovo Napoli targato Antonio Conte, però, nasce per sorprendere e anche per soffrire, anche a costo di sporcarsi un po’ le mani.

Lo spirito, il medesimo, che ha riportato di nuovo la piazza dalla parte della squadra, dopo una stagione a dir poco complicata come quella dello scorso anno. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale, frattanto, vuole mantenere tutti con i piedi per terra, ma l’entusiasmo di tutti i tifosi non può essere certamente limitato, così com’è successo quest’oggi a Empoli nel lunch match dell’ottava giornata del campionato di Serie A.

Notizie Napoli calcio, “invasione azzurra” al Castellani: immagini da pelle d’oca

Una vera e propria invasione pacifica quella dei tifosi del Napoli in occasione della sfida di quest’oggi contro l’Empoli, vinta per 1-0 grazie alla rete di Khvicha Kvaratskhelia.

Tanti i tifosi che, quest’oggi, hanno cantato e applaudito i propri beniamini, capaci di un inizio di stagione rassicurante e dalle numerose note positive. “I tifosi devono avere questo atteggiamento, il popolo napoletano è innamorato della squadra e questo non glielo toglierà mai nessuno. Dobbiamo vivere questa esaltazione collettiva perché stiamo facendo bene ma sapendo che ci saranno anche momenti duri”, ha dichiarato Antonio Conte nell’immediato post partita ai microfoni di DAZN, sottolineando come il supporto dei tifosi sia carburante essenziale per un progetto ambizioso come quello della SSC Napoli.

D’altronde, le immagini a seguire dimostrano come la piazza stia gradendo (e non potrebbe essere altrimenti, visti i risultati e la classifica attuale degli azzurri) queste prime uscite del nuovo Napoli di Antonio Conte, partito dalle macerie dello scorso ma che sta iniziando nuovamente a sognare in grande in così poco tempo.