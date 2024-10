Empoli Napoli, presenza d’eccezione sugli spalti: accoglienza da brividi

Empoli Napoli, presenza di spessore sugli spalti: ovazione da parte di entrambe le tifoserie legate alla sua immagine.

Allo stadio Castellani di Empoli sta andando in scena il match valevole l’ottava giornata di Serie A tra Empoli e Napoli. Finora il risultato è bloccato sullo 0-0 ed a parte qualche conclusione insidiosa da parte della squadra di casa verso lo specchio di porta coperto da Caprile, emozioni rilevanti finora non sono pervenute. Sugli spalti, però, la presenza d’eccezione ha suscitato più di qualche dolce ricordo da una parte e dall’altra della tifoseria.

Empoli Napoli, Spalletti al Castellani: ovazione del pubblico di casa e ospite

Luciano Spalletti, CT della Nazionale Italiana, è presente allo stadio Castellani per assistere alla gara tra Empoli e Napoli. Due piazze da cui ha ricevuto tanto in termini d’affetto e a cui ha dedicato anni molto positivi della sua personale carriera da allenatore. Anni d’oro con i padroni di casa con cui ha ottenuto una vittoria della Coppa Italia Serie C ed una promozione in Serie B e poi in Serie A immediatamente.

Con il Napoli, invece, ha ottenuto il traguardo più importante della sua carriera: lo scudetto della stagione 2022/2023. Una presenza davvero d’eccezione che ha unito le due tifoserie. Dopo gli impegni con l’Italia ecco Spalletti, pronto a scoprire nuovi talenti, soprattutto lato Empoli, da convocare in Nazionale.