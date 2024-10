Empoli-Napoli, episodio gravissimo dopo il gol di Kvara: è successo sugli spalti – FOTO

Arriva la denuncia da parte della giornalista Italia Mele in merito a un episodio verificatosi allo stadio Castellani nel corso della sfida tra l’Empoli e il Napoli.

Il Napoli esce con il sorriso dal Castellani: decisivo il gol su rigore di Khvicha Kvaratskhelia contro l’Empoli, che ha il merito dal canto suo di aver messo comunque in difficoltà la compagine partenopea. Una prova non di altissimo livello, ma il cinismo mostrato dagli uomini di Antonio Conte rassicura ulteriormente i tifosi azzurri, accorsi in massa in terra toscana per non far mancare il proprio supporto ai beniamini, quest’oggi in maglia bianca.

Il post partita, però, è stato segnato da alcune polemiche: fa discutere lo sfogo del direttore sportivo dell’Empoli, Roberto Gemmi, che ha avuto da ridire sull’episodio del calcio di rigore. Ma non solo: perché qualche episodio controverso si sarebbe verificato anche sugli spalti, nel corso del match. Secondo quanto scritto dalla giornalista Italia Mele sul suo profil Facebook, un tifoso del Napoli con una bambina sarebbero stati protagonisti, loro malgrado, di un tentativo di allontanamento poco dopo la rete del numero 77 georgiano.

Notizie Napoli Calcio, tensione sugli spalti dopo il gol di Kvara: la denuncia

Fa discutere quanto reso noto dalla giornalista Italia Mele sul suo profilo Facebook, che ha denunciato un episodio molto grave che si sarebbe verificato subito dopo il gol di Khvicha Kvaratskhelia, che poi ha deciso il match.

Di seguito, quanto scritto dalla giornalista a tal proposito

“Gravissimo episodio accaduto in tribuna durante Empoli – Napoli. Un tifoso del Napoli presente in tribuna con una bambina piccola esulta al gol del Napoli e vengono chiamati gli steward per farlo uscire. La bambina si terrorizza. Poi arriva la polizia e fa riaccomodare il tifoso. La parte più preoccupante è che sarebbe stato il presidente Corsi a chiedere l’intervento degli steward”.

Non si hanno, al momento, dettagli in merito all’accaduto, ma è chiaro che è bastato il post pubblicato da Italia Mele su Facebook a scatenare la rabbia da parte dei tifosi del Napoli. Un episodio sicuramente da condannare in una partita in cui l’ordine pubblico era tenuto particolarmente sott’occhio, considerando anche il grosso numero di tifosi di fede partenopea al seguito della squadra di Antonio Conte, nel lunch match dell’ottava giornata del campionato di Serie A.