Conte non ci sta: “C’è una cosa del primo tempo che non mi è piaciuta”, poi il messaggio ai tifosi

Il Napoli passa per 1-0 al Castellani di Empoli: decisiva la rete su calcio di rigore di Khvicha Kvaratskhelia. Una vittoria che consente di difendere il primo posto in classifica.

Una vittoria sofferta, di misura. Utile, però, quanto basta per portare a casa i tre punti, mai banali in casa dell’Empoli. La rete di Khvicha Kvaratskhelia, su calcio di rigore, regala un sorriso ad Antonio Conte, che per la prima volta ha vinto nella sua carriera allenatore al Castellani.

La squadra allenata da Roberto D’Aversa è riuscita a mettere in difficoltà la squadra partenopea, che è riuscita comunque a trovare il bandolo della matassa grazie all’episodio da rigore. “Ogni tanto bisogna sporcarsi il vestito“, ha detto più volte Antonio Conte nel corso dei suoi primi mesi sulla panchina del club partenopeo. Detto fatto: gli azzurri, più cinici che mai, staccano nuovamente le inseguitrici in classifica. Sul match, l’allenatore salentino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn.

Conte sicuro: “Stiamo creando qualcosa che possa evolversi nel tempo”

In merito alla vittoria ottenuta su un campo difficile come quello dell’Empoli, ha affermato: “Volevamo vincere. Il verbo è”noi” non “io” nelle mie squadre. Le mie parole prima del match non sono a caso. L’Empoli aveva perso solo con la Lazio tra l’altro alla fine. L’Empoli era tra le squadre più in forma. Il primo tempo non mi è piaciuto perché troppo timidi, forse per gli scheletri del passato“.

Sulla reazione della squadra dopo un primo tempo da rivedere: “Nel secondo tempo ho cambiato qualcosa sul piano tattico. Dopo tre mesi di lavoro abbiamo trovato più soluzioni. Abbiamo meritato di passare in vantaggio. Nel primo tempo se segnava l’Empoli non c’era nulla di particolare, sarebbe stato meritato. Onore ai ragazzi che hanno capito e nel secondo tempo hanno dimostrato di esserci in una situazione in cui c’era tanto vento ed un campo difficile. Situazione uguale anche per loro, onore all’Empoli e a D’Aversa”.

Riguardo alla prestazione di livello del centrale Buongiorno, ha dichiarato: “Buongiorno? È importante la fase difensiva. Anche Politano fa questo lavoro qui. Abbiamo provato nuove cose con interpreti diversi. Gilmour è stato un po’ timido“.

Antonio Conte ha poi continuato sottolineando quanto lavoro c’è dietro e qual è l’obiettivo nel tempo: “Ho 30 anni e più di calcio alle spalle, stiamo costruendo una base per provare a creare qualcosa di importante. Dobbiamo continuare a fare ciò che stavamo facendo. Ovviamente può emergere qualche individualità ma ci sta. Con la società stiamo creando qualcosa che possa evolversi nel tempo“.

Sull’apporto dei tifosi, ha chiarito: “Tifosi? L’atteggiamento dei tifosi è perfetto perché il popolo napoletano è innamorato della squadra perché la passione e l’entusiasmo che hanno i tifosi non verrà tolto dai risultati. Dobbiamo vivere questa esaltazione collettiva con la consapevolezza che potremmo vivere anche momenti difficili. Come non dobbiamo esaltarci ora non dobbiamo essere depressi dopo”.