Napoli Primavera, Rocco: “Vittoria col Bari? Partita controllata, ma dobbiamo crescere ancora”

Il mister della primavera Dario Rocco è intervenuto ai nostri microfoni per commentare la buona vittoria contro il Bari.

Il Napoli primavera ha battuto questo pomeriggio il Bari nel match valevole per il quinto turno del campionato primavera due. Gli azzurrini sono usciti a vincere grazie alle reti di Borriello e Raggioli. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni da parte di mister Rocco.

” Terza vittoria consecutiva, l’impressione è che la squadra abbia trovato una quadra, l’organizzazione e la solidità. Oggi avete concesso pochissimo al Bari. Sì sì siamo crescendo di partita in partita, possiamo ancora crescere tanto… dobbiamo crescere ancora tanto, nel primo tempo il Bari si abbassava parecchio e non era facile trovare lo spazio, siamo stati un po’ lenti nella manovra però poi direi che una volta che i ragazzi hanno trovato le giocate giuste è andata è andata bene.”

Rocco entusiasta della gara ma si può ancora migliorare

Mister Rocco continua l’intervista ai nostri microfoni parlando delle difese avversarie contro il Napoli: “Si sa, contro il Napoli le squadre si chiudono e aspettano nella loro metà campo quindi bisogna essere bravi a non perdere palla per qualche ripartenza. Ne abbiamo subite pochissime e le abbiamo gestite altrettanto bene. Bravi i ragazzi a trovare le soluzioni negli spazi stretti per trovare le giocate vincenti.

Direi che abbiamo sbagliato pure qualche goal di troppo, si devono abituare a a fare goal nel senso che la partita indipendentemente dal risultato bisogna avere il piacere del gioco, il piacere di andare a fare goal. Questa è una cosa su cui mi batto: non devono gestire assolutamente il risultato ma provare a trovarci il gusto e andare andare in avanti e fare goal.”

“Durante questa sosta ho visto molti allenarsi con la prima squadra e ho visto dei risultati oggi in campo, fa sempre piacere quando il mister chiama i ragazzi e soprattutto si comportano bene. Alzano un po’ l’intensità del lavoro in prima squadra e devono essere bravi e preparati sicuramente. Qualche beneficio individuale sicuramente c’è stato però sotto l’aspetto di squadra ovviamente lavorando poco insieme qualcosina rischi di perdere.

però devo dire che che i ragazzi hanno risposto hanno risposto alla grande questa settimana ,staremo più tempo insieme ,abbiamo più tempo per preparare la partita di di Palermo: ci aspetta una settimana un po’ complicata tra Palermo, la Coppa Italia a Cremona e la partita in casa con l’Avellino. Dobbiamo essere bravi a gestire questi tre momenti cercando di dare spazio anche a qualcuno che fino ad adesso ha giocato meno. Di questo mi dispiace tanto, però bisogna trovare un equilibrio di squadra al più presto possibile ci stiamo riuscendo.”

Il mister chiude così: “questi ragazzi devono crescere e si devono preparare per il calcio dei grandi.”