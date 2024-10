Dalla Champions alla terza divisione: l’ex stella del Napoli firma il nuovo contratto

Dal sogno Champions League, all’unico trofeo italiano, fino alla terza divisione: ecco la stella del Napoli dove gioca ora

Solo da qualche ora è arrivata l’ufficialità: Kostas Manolas giocherà in Grecia. Ma la scelta del difensore è piuttosto particolare. L’anno scorso ha deciso di tornare in Italia dopo un’esperienza negli Emirati di una stagione. Ancora prima, lasciò il Napoli per tornare in patria all’Olympyacos, dove però non ebbe molta fortuna. Anzi, il suo ritorno in Grecia fu piuttosto deludente.

E pensare che con la Roma siglò un’importantissima rete contro il Barcellona, che portò i giallorossi in semifinale di Champions. Successivamente a quella straordinaria annata, Manolas ha fatto coppia con Koulibaly, in quella che doveva diventare una muraglia azzurra impenetrabile. La storia, però, è andata diversamente. Nonostante tutto, Kostas ha conquistato proprio in azzurro l’unico trofeo italiano della sua carriera: la Coppa Italia del 2020.

Manolas oggi ha firmato con il Pannaxiakos, che fa parte della terza divisione del calcio greco. Insomma, Kostas è ripartito dal basso, dopo l’esperienza deludente con la Salernitana. All’età di 33 anni continuerà a giocare, probabilmente per ritrovare una certa serenità e continuità che ha perso nelle ultime stagioni.