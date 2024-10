Seguito dal Napoli, il gioiello della Serie A firma un maxi rinnovo

Maxi rinnovo per il calciatore che piace a Manna e ai suoi scout: è stato seguito in estate dal Napoli, ora firma un contratto per altri 2 anni

Il Napoli si è mosso molto bene quest’estate sul mercato. Ha acquistato tanti giocatori e ha iniziato la rivoluzione voluta da De Laurentiis e Conte. È cambiata la difesa, in particolar modo il centrocampo e anche parte dell’attacco, considerando alcuni nuovi innesti.

Tra gli obiettivi di quest’estate, la società partenopea avrebbe sondato una pista per la fascia sinistra, poi mollata. Si tratta di un gioiellino della Serie A che piace già a tanti club, anche internazionali. Ma ora è arrivata anche l’ufficialità sul suo nuovo contratto, appena firmato: è un maxi rinnovo, che servirà per blindare il giocatore e far salire ancora di più il suo prezzo d’acquisto.

Napoli, ora Dorgu si allontana: maxi rinnovo fino al 2029

Non basteranno più 15 o 20 milioni per strapparlo alle concorrenti. Infatti, Patrick Dorgu ha firmato un rinnovo di altri due anni, legandosi al Lecce fino al 2029. Il Napoli segue con interesse la crescita di Dorgu, giovane esterno sinistro classe 2004. Già convocato in Nazionale – padre nigeriano e madre danese, ma ha scelto di indossare la maglia della Danimarca, Paese dov’è nato e cresciuto – è stato impiegato anche ultimamente in Nations League contro la Svizzera da titolare.

La sua crescita è sotto gli occhi di tutti. E anche a Lecce hanno capito il valore del ragazzo. Il club salentino, infatti, vede in lui un potenziale importante e per tale ragione, un talento di questo tipo va tutelato e coccolato. Dorgu aveva già un contratto con scadenza fissata al 2027, ma oggi la proprietà pugliese ha annunciato di aver completato l’accordo per allungare di ulteriori due anni con il terzino. E adesso il prezzo del suo cartellino per potarlo via da Lecce lieviterà.

Oltre al Napoli, sulle tracce di Patrick Dorgu si segnalano anche Milan e Juventus. Dall’estero, invece, Tottenham e Chelsea potrebbero presentarsi per la prossima estate e attirare l’attenzione del ragazzo. Con questo maxi rinnovo, il Lecce non si accontenterà di offerte relativamente basse e si spingerà ben al di sopra dei 30 milioni per mandarlo via. L’esterno danese fu acquistato dal club giallorosso per appena 100 mila euro. Una plusvalenza garantita che farà ricchissima la proprietà di Saverio Sticchi Damiani.