Sorpresa Napoli, non solo Dorgu: possibile affare per un altro giocatore del Lecce

Occasioni da poter sfruttare: il Napoli può rinforzare il reparto con un altro giocatore proveniente dal Lecce.

Giovanni Manna sta iniziando a guardarsi attorno per capire quali potranno essere i giocatori chiave su cui la società potrà fare un investimento sostenibile. Il presidente De Laurentiis ha voglia di ricostruire il club che ha portato all’apice del successo con uno scudetto, tre Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana.

Trofei che con Antonio Conte si auspica di ritrovare dopo un anno da incubo che ha completamente spento l’entusiasmo dei tifosi partenopei. Sul taccuino di Manna ci sono diversi profili molto interessanti: l’esigenza del Napoli è quella di rinfoltire ogni reparto della rosa a disposizione di Conte per via delle numerose cessioni che gli azzurri saranno costretti a fare.

Osimhen cerca sistemazione mentre Di Lorenzo chiarirà la sua posizione al termine dell’europeo. Zielinski, Traorè, Dendoncker e Demme lasceranno Napoli il prossimo 30 giugno e la dirigenza sarà costretta a cercare nuovi profili per il centrocampo. Riguardo agli esterni è forte l’interesse per Dorgu, pedina fondamentale del Lecce di Gotti. Non è, però, il solo giocatore del club salentino su cui il Napoli potrebbe puntare la lente d’ingrandimento.

Suggestione low cost in casa Napoli: può essere una soluzione

La società azzurra è pronta a rimediare dopo i disastri difensivi che hanno visto coinvolta la squadra durante la stagione. I troppi e continui infortuni, i rendimenti altalenanti ed un pizzico di sfortuna non hanno reso possibile un corretto atteggiamento difensivo. Il mancato arrivo di un degno sostituto di Kim Min-jae ha peggiorato ancor di più la situazione. Per far fronte ad eventuali difficoltà già viste nel corso di quest’anno, secondo quanto affermato da De Maggio, Conte porterà in ritiro anche Luigi D’Avino della Primavera.

Nei radar degli azzurri finora ci sono Alessandro Buongiorno del Torino, Mario Hermoso dell’Atletico Madrid e Rafa Marìn, di proprietà del Real Madrid, protagonista nell’ultima stagione con l’Alavés. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, anche Marin Pongracic, centrale del Lecce, sarebbe entrato nella lista di Manna.

Il difensore, impegnato con la sua Croazia ad Euro 2024, titolare nel match d’esordio contro la Spagna, è stato proposto al direttore sportivo del Napoli e potrebbe essere un colpo low cost che la società potrebbe mettere a segno nel caso in cui non si dovessero chiudere le trattative con i principali obiettivi.

Il suo valore di mercato è di 7 milioni di euro con un contratto in scadenza fissato al 30 giugno 2026.. Il 26enne vanta già un numero consistente di presenze in Serie A oltre alle esperienze in Germania con Borussia Dortmund e Wolfsburg.