“Napoli? La loro forza è impressionante, ma…”: il calciatore lancia la sfida agli azzurri!

L’inizio di stagione del Napoli è stato formidabile, ma intanto un calciatore ha lanciato un chiaro messaggio agli azzurri di Conte.

L’annata del Napoli è iniziata alla grande, visti i numerosi successi ottenuti sul campo e il successivo primo posto in classifica. Ad oggi, gli azzurri occupano la prima posizione con due lunghezze di vantaggio sull’Inter e tre sulla Juventus. Tutto ciò, rappresenta un chiaro messaggio per l’intera Serie A. Infatti, l’avvento di Antonio Conte alla Corte del Vesuvio ha ridato entusiasmo ai calciatori e all’intero mondo partenopeo, aprendo così un ciclo del tutto nuovo. Dopo le recenti prestazioni, la squadra non può più nascondersi e dovrà portare sulle spalle il “peso” di essere una delle favorite per la vittoria finale.

Va però ricordato che le prime uscite del Napoli sono state “abbordabili”, ma nelle prossime settimane ci sarà un vero e proprio tour de force. Infatti, i ragazzi di Antonio Conte sfideranno le prime della classe, tranne la Juventus con la quale ha pareggiato 0-0 all’Allianz Stadium. A tal proposito, proprio Andrea Cambiaso ha analizzato le qualità degli azzurri, sottolineando un aspetto importante del gruppo capitanato dall’allenatore salentino.

Cambiaso: “Il Napoli ha una forza impressionante, ma l’Inter è favorita”

Andrea Cambiaso, ormai pilastro della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” analizzando le rivali per lo scudetto e non solo. Infatti, il calciatore italiano si è concentrato in modo particolare sulla forza del Napoli di Antonio Conte. Di seguito le sue parole.

“Il Napoli riesce ad impressionare per la forza che possiede. Giocarci è stato un gran bel test per noi. Per me però l’Inter resta ancora la favorita, anche se tra due settimane c’è lo scontro diretto con noi. Vogliamo ricordare che la Juventus gioca sempre per vincere, ancor più quest’anno perché siamo da primissimi posti. Io dico che siamo tra le migliori”.

Le parole del difensore italiano suonano non solo come un apprezzamento al Napoli, ma anche come un segnale al campionato italiano. Infatti, ad oggi, la Juventus possiede una rosa importantissima che sicuramente contenderà lo scudetto a Napoli e Inter fino alla fine. Non a caso, le tre compagini sono le favorite per la vittoria finale e si daranno battaglia fino all’ultimo minuto della Serie A. Conte e i suoi potrebbero avere qualche “vantaggio” a causa della mancata partecipazione alle coppe europee, le quali non porteranno via forza ai suoi ragazzi durante la settimana.