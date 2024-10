Mercato Napoli, occhio a Bonny: spunta un altro club di Serie A

Ange-Yoan Bonny è uno degli attaccanti sulla lista di Giovanni Manna: spunta un altro club di Serie A che lo sta seguendo.

Il Napoli si guarda intorno in vista del mercato di gennaio. Giovanni Manna sta già lavorando per capire come migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte, e tra i ruoli sui quali si sta soffermando l’attenzione del direttore sportivo c’è di sicuro quello dell’attaccante.

Trovare un vice Lukaku sarà uno degli obiettivi principali, considerando che Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone potrebbero non restare ancora per molto tempo in azzurro: entrambi rappresentano tipi di calciatori che non rientrano a pieno nelle idee di gioco di Conte, e per questo si stanno valutando profili alternartivi.

Mercato Napoli, nel mirino resta Bonny ma spunta anche il Milan

Secondo quanto riportato in queste ore da Tuttomercatoweb, anche il Milan si sarebbe messo sulle tracce di Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003: la dirigenza rossonera lo ritiene un innesto ideale per età e valore economico, ed è per questo che nelle prossime ore alcuni osservatori del club lo visioneranno da vicino.

In occasione di Como-Parma, infatti, sia Bonny che Nico Paz saranno osservati speciali da parte del Milan. Il Napoli è avvisato, sul centravanti della squadra ducale adesso c’è un’altra importante rivale che potrebbe provare l’assalto sia nella prossima finestra invernale di calciomercato che in estate.