Lobotka, Napoli pronto ad appellarsi alla UEFA: retroscena sull’ex Calzona

Il tecnico del Napoli Antonio Conte deve fare i conti con lo stop di Stanislav Lobotka, uscito anzitempo, non al meglio, nell’ultima sfida tra la sua Slovacchia e l’Azerbaigian.

In casa Napoli è ormai scattato il countdown per il ritorno in campo: gli azzurri sono chiamati a difendere il primato nella prossima sfida contro l’Empoli, in programma per domenica prossima, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Il morale tra gli azzurri è alle stelle e non potrebbe essere altrimenti, considerando il primo posto in solitaria in classifica. Antonio Conte, però, vuole evitare ogni possibile calo di attenzione e vuole tenere tutto l’ambiente con i piedi ben radicati per terra, anche perché la trasferta di Empoli non è storicamente agevole per il club azzurro.

In vista della sfida del Castellani, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka: il centrocampista è uscito anzitempo, e non nelle migliori condizioni, nell’ultima sfida con la sua Slovacchia contro l’Azerbaigian. Nelle scorse ore, l’ex Celta Vigo si è sottoposto anche ai primi esami strumentali: i medesimi “hanno evidenziato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro“, così come comunicato dalla SSC Napoli a tal riguardo, nella giornata di mercoledì. Infortunio, quello del numero 68 azzurro, che sembra aver scatenato la rabbia all’interno della società, pronta a chiedere il risarcimento alla UEFA.

News SSC Napoli, il Napoli pronto a chiedere risarcimento alla UEFA per Lobotka

Il Napoli, stando a quanto scritto da Il Mattino oggi in edicola, sarebbe pronto a chiedere risarcimento alla UEFA per l’infortunio del centrocampista Stanislav Lobotka.

Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Inutile dire che il Napoli è infuriato. Ovvio che nel club azzurro qualcuno non ha risparmiato critiche al ct Calzona per il mancato turnover in Nazionale. (…) Il suo è proprio l’infortunio di chi gioca tanto. (…) Il Napoli, ovviamente, ora chiederà alla UEFA il risarcimento che spetta ai club nel caso in cui i giocatori della squadra nazionale subiscano uno stop a causa di lesioni fisiche causate da un infortunio”.

Il quotidiano, frattanto, sottolinea anche la necessità da parte di Francesco Calzona per quanto concerne l’impiego totale del suo regista, considerando che la Slovacchia rincorre la promozione nella UEFA Nations League e ogni partita ha un’importanza di un certo tenore, al di là del blasone dell’avversario. È presumibile, a questo punto, aspettarsi ulteriori novità sulle condizioni di Lobotka, che potrebbero essere decisive nel caso in cui il club di Aurelio De Laurentiis dovesse muoversi concretamente – così come già svelato da Il Mattino – nei confronti della UEFA.