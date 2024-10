Kvara out contro l’Empoli, al suo posto Neres! Spunta l’idea di Conte

Khvicha Kvaratskhelia fuori per fare posto a David Neres: questa l’idea di Antonio Conte nelle ultime ore.

Il Napoli si prepara alla prossima sfida che vedrà di fronte gli azzurri e l’Empoli, quest’ultima squadra che ha dimostrato di avere delle qualità interessanti e di essere sostanzialmente in grado di mettere in difficoltà chiunque. Certo, l’ultima sconfitta contro la Lazio grida vendetta, ma il campionato dei toscani è di tutto rispetto e lo confermano i pareggi contro Bologna e Juventus, senza contare la vittoria ad inizio campionato contro la Roma.

Ecco perchè il Napoli dovrà approcciarsi alla partita con grande attenzione e con l’idea di dover schierare una formazione che possa esprimere grande attenzione e soprattutto condizione fisica. Antonio Conte in queste ore sta vedendo il ritorno dei vari giocatori impegnati nelle rispettive nazionali, aspetto da non sottovalutare e sul quale chiaramente lo stesso allenatore farà le sue valutazioni.

L’infortunio di Stan Lobotka è una brutta batosta, e Billy Gilmour sta già scaldando i motori per prendere il posto dello slovacco. Da capire, adesso, quando l’ex Celta Vigo sarà a disposizione di Conte, ma quasi sicuramente dovrà saltare le prossime partite contro Empoli e Lecce, con ogni probabilità anche quella contro il Milan. Il calendario è molto fitto, ed anche per questo Conte non vorrà correre rischi se avrà la possibilità di variare e lasciare riposare quelli più impegnati.

Napoli, Kvara out e Neres al suo posto: spunta l’idea

Khvicha Kvaratskhelia è uno di quei calciatori partiti per raggiungere la propria nazionale. Il numero 77 azzurro ha giocato con la Georgia, si è speso e proprio per questo Conte potrebbe pensare di lasciarlo riposare per permettergli di prendere fiato. Da qui un’idea avanzata oggi da La Repubblica: Conte starebbe dunque riflettendo sulla posizione di Kvara che dovrebbe restare in panchina, al suo posto il tecnico potrebbe schiarare David Neres!

Il giocatore brasiliano – si legge – si sarebbe allenato bene in questi giorni e Conte vorrebbe anche premiarlo, affidandosi a lui per permettere a Kvara di riposare dopo le partite giocate con la maglia della Georgia contro Ucraina e Albania. Una soluzione inedita che potrebbe, però, rappresentare una concreta possibilità per Conte.

L’allenatore ci sta pensando e probabilmente rifletterà su questo fino a poche ore prima della partita del Castellani. David Neres, intanto, scalpita ed è pronto a scendere in campo nella prossima sfida contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.