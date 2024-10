Infortunio Lobotka, i tempi di recupero: svelata la potenziale data del rientro

Ieri il comunicato ufficiale che ha dato la brutta notizia: Stan Lobotka si è fatto male e dovrà resterà fermo per qualche tempo. Ecco quando potrebbe rientrare il centrocampista slovacco.

L’infortunio di Lobotka riapre sicuramente il dibattito su quanto le nazionali vadano a condizionare i club ogni qual volta un giocatore si fa male. Stavolta il Napoli deve fare i conti con l’infortunio di Stan Lobotka che con la Slovacchia ha rimediato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro, come comunicato in via ufficiale proprio dalla SSC Napoli.

Un problema muscolare che, dunque, costringerà il giocatore a fermarsi e metterà Antonio Conte nelle condizioni di non poter schierare uno degli elementi principali della sua formazione titolare. Ma quando tornerà Lobotka?

Infortunio Lobotka, ecco quando dovrebbe tornare

Secondo quanto riportato in queste ore dal ‘Corriere dello Sport’, Lobotka dovrebbe restare fermo di sicuro per due partite: non scenderà in campo contro l’Empoli e nemmeno contro il Lecce. La speranza – si legge – è quella di poterlo riavere per il match contro il Milan ma anche in questo caso, va detto, ci sono dei dubbi.

Andando avanti con i giorni si potrà capire concretamente quanto ci impiegherà lo stesso calciatore a smaltire l’infortunio. Nel frattempo, Antonio Conte punterà su Billy Gilmour per le due partite dove non ci sarà Lobo: lo scozzese prenderà in mano le chiavi della regia, con l’allenatore che finalmente avrà modo di dare spazio dal primo minuto anche all’ex calciatore del Brighton.